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/Люди

Седокову засняли танцующей на столе в баре Москвы: видео

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Украинская поп-исполнительница Анна Седокова, экс-участница группы "ВИА Гра" станцевала на столе во время открытия бара LA Story bar-shop-lub в Москве.

Соответствующее видео разместил в сети Telegram-канал "Наивный олень" и сама артистка в своем сторис (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Седокова организовала громкую вечеринку, на которую были приглашены звезды, среди которых были солист MBAND Анатолий Цой, Алена Водонаева и другие.

Анна Седокова

Анна Седокова

Instagram

Перед тем, как отправиться на открытие бара, Седокова пожаловалась, что комбинезон, подобранный специально под мероприятие, не подошел. Потому ее стилисты быстро подобрали облегающую "лаковую" юбку, топ и дизайнерский корсет.

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На мероприятии она угощала гостей сладостями из кондитерской Сергея Жукова. Она рассказывала про вкусные трубочки со сгущенкой и продемонстрировала различные вкусности.

Седокову засняли танцующей на столе в баре Москвы: видео
Седокову засняли танцующей на столе в баре Москвы: видео

Во время вечеринки певица забралась на стол с подругами и устроила "горячие танцы", которые засняли на камеру.

Седокову засняли танцующей на столе в баре Москвы: видео
Седокову засняли танцующей на столе в баре Москвы: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, еще до открытия бара эпатажная Седокова снялась в фотосессии для сладостей Жукова "Молочная мама". Также она выпустила собственный бренд одежды LA Story.

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Персона
Анна Седокова
Место
РоссияМосква
Теги
видеошоу-бизнес
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Коваленко Тамара
Коваленко Тамара
Єто как украинская? А бар почему московский? У нас российских телок пляшущих по саунах и барах назьІвают украинками, значит єта, как ее там, российская. По справедливости..
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