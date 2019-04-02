Седокову засняли танцующей на столе в баре Москвы: видео

Украинская поп-исполнительница Анна Седокова, экс-участница группы "ВИА Гра" станцевала на столе во время открытия бара LA Story bar-shop-lub в Москве.

Соответствующее видео разместил в сети Telegram-канал "Наивный олень" и сама артистка в своем сторис (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Седокова организовала громкую вечеринку, на которую были приглашены звезды, среди которых были солист MBAND Анатолий Цой, Алена Водонаева и другие.

Анна Седокова Instagram

Перед тем, как отправиться на открытие бара, Седокова пожаловалась, что комбинезон, подобранный специально под мероприятие, не подошел. Потому ее стилисты быстро подобрали облегающую "лаковую" юбку, топ и дизайнерский корсет.

На мероприятии она угощала гостей сладостями из кондитерской Сергея Жукова. Она рассказывала про вкусные трубочки со сгущенкой и продемонстрировала различные вкусности.

Во время вечеринки певица забралась на стол с подругами и устроила "горячие танцы", которые засняли на камеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще до открытия бара эпатажная Седокова снялась в фотосессии для сладостей Жукова "Молочная мама". Также она выпустила собственный бренд одежды LA Story.

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