Седокову заподозрили в четвертой беременности: фото

Украинскую певицу и экс-солистку группы "ВИА Гра" Анну Седокову заподозрили в четвертой беременности.

Как передает "СтарХит", к такому выводу фанаты пришли после того, как увидели новое видео с выступления артистки.

Анна Седокова Инстаграм

Новости Седокова с глубоким декольте взбудоражила сеть соблазнительным видео

Так, во время съемок новогоднего концерта для музыкального канала Анна появилась в коротком топе и облегающей кожаной юбке, которая подчеркнула округлившийся живот звезды.

Анна Седокова Hochu.ua

Также на одном из выступлений в ночном клубе Седокова вновь подчеркнула изменившуюсь фигуру облегающим черным платьем.

Анна Седокова СтарХит

Если певица все-таки беременна, то будущий малыш станет четвертым ребенком для Анны. Сейчас артистка встречается с баскетболистом Янисом Тиммой.

Анна Седокова с детьми Инстаграм

Анна Седокова с возлюбленным Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Анна Седокова раскрыла секрет роскошной фигуры. Артистка призналась, что проходит специальную косметологическую процедуру для красивой фигуры.

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