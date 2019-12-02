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2 декабря • обновлено в 11:13
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Седокову заподозрили в четвертой беременности: фото

1.4т
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Украинскую певицу и экс-солистку группы "ВИА Гра" Анну Седокову заподозрили в четвертой беременности.

Как передает "СтарХит", к такому выводу фанаты пришли после того, как увидели новое видео с выступления артистки.

Анна Седокова

Анна Седокова

Инстаграм

Новости
Седокова с глубоким декольте взбудоражила сеть соблазнительным видео

Так, во время съемок новогоднего концерта для музыкального канала Анна появилась в коротком топе и облегающей кожаной юбке, которая подчеркнула округлившийся живот звезды.

Анна Седокова

Анна Седокова

Hochu.ua

Также на одном из выступлений в ночном клубе Седокова вновь подчеркнула изменившуюсь фигуру облегающим черным платьем.

Анна Седокова

Анна Седокова

СтарХит

Если певица все-таки беременна, то будущий малыш станет четвертым ребенком для Анны. Сейчас артистка встречается с баскетболистом Янисом Тиммой.

Анна Седокова с детьми

Анна Седокова с детьми

Инстаграм

Анна Седокова с возлюбленным

Анна Седокова с возлюбленным

Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Анна Седокова раскрыла секрет роскошной фигуры. Артистка призналась, что проходит специальную косметологическую процедуру для красивой фигуры.

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Автор
Анна Михно
Персона
Анна Седокова
Место
Украина
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Гоша Злой
Гоша Злой
да хоть в 10й... всем нас..ть
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