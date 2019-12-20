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20 декабря • обновлено в 02:50
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"Вульгарная и слишком много фотошопа": Седокову разгромили из-за фото в БДСМ-наряде

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Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, поделилась с поклонниками пикантным снимком. Его сразу же раскритиковали в сети.

Так, соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в БДСМ-наряде и с плеткой в руках, продемонстрировав "пятую" точку.

Анна Седокова

Анна Седокова

Фото: instagram/annasedokova

"Мы — женщины, все разные и одинаково эмоционально не стабильные. Мы расстаемся, встречаемся, публикуем голые фото и умные книги одновременно. И это нормально! Мы — все девочки и не важно, 16 нам или 61. Девочки, которые должны поддерживать и восхищаться друг другом, не важно в трусиках мы или без", — написала Седокова.

Анна Седокова в БДСМ-наряде

Анна Седокова в БДСМ-наряде

Фото: instagram/annasedokova

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Отметим, что поклонники певицы неоднозначно отреагировали на ее публикацию. Одни восхитились роскошной фигурой Седоковой, а другие обвинили ее в использовании фотошопа.

"Вульгарная и слишком много фотошопа": Седокову разгромили из-за фото в БДСМ-наряде
"Вульгарная и слишком много фотошопа": Седокову разгромили из-за фото в БДСМ-наряде
"Вульгарная и слишком много фотошопа": Седокову разгромили из-за фото в БДСМ-наряде
"Вульгарная и слишком много фотошопа": Седокову разгромили из-за фото в БДСМ-наряде
"Вульгарная и слишком много фотошопа": Седокову разгромили из-за фото в БДСМ-наряде
"Вульгарная и слишком много фотошопа": Седокову разгромили из-за фото в БДСМ-наряде
"Вульгарная и слишком много фотошопа": Седокову разгромили из-за фото в БДСМ-наряде

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анны Седоковой, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Анна Седокова засветила голую грудь

Анна Седокова засветила голую грудь

Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова в откровенном белье

Анна Седокова в откровенном белье

Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова сексуально позирует на камеру

Анна Седокова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова полностью голая

Анна Седокова полностью голая

Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/annasedokova

Соблазнительная Анна Седокова

Соблазнительная Анна Седокова

Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новость о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Анна Седокова
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