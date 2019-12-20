"Вульгарная и слишком много фотошопа": Седокову разгромили из-за фото в БДСМ-наряде

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, поделилась с поклонниками пикантным снимком. Его сразу же раскритиковали в сети.
Так, соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в БДСМ-наряде и с плеткой в руках, продемонстрировав "пятую" точку.
Анна Седокова
Фото: instagram/annasedokova
"Мы — женщины, все разные и одинаково эмоционально не стабильные. Мы расстаемся, встречаемся, публикуем голые фото и умные книги одновременно. И это нормально! Мы — все девочки и не важно, 16 нам или 61. Девочки, которые должны поддерживать и восхищаться друг другом, не важно в трусиках мы или без", — написала Седокова.
Анна Седокова в БДСМ-наряде
Фото: instagram/annasedokova
Отметим, что поклонники певицы неоднозначно отреагировали на ее публикацию. Одни восхитились роскошной фигурой Седоковой, а другие обвинили ее в использовании фотошопа.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анны Седоковой, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Анна Седокова засветила голую грудь
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова в откровенном белье
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова полностью голая
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/annasedokova
Соблазнительная Анна Седокова
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/annasedokova
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новость о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.
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