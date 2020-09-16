Седокову обворовали: певица пожаловалась на предательство близкого человека

Украинская певица Анна Седокова заявила, что на протяжении долгого времени ее близкий человек, помощница по имени Анастасия, обманывала и обворовывала ее.

Подробностями инцидента артистка поделилась на личной странице в Instagram. По словам Седоковой, она проработала с девушкой три года. Помощница была знакома с ее ближайшим окружением, была вхожа в ее дом и певица считала ее "своей семьей". Однако недавно Седокова узнала, что Анастасия сильно подставила ее, из-за чего артиста погрязла в долгах.

"История о том, как моя помощница Настя, человек который больше 3 лет был ближе мне, чем сестра, человек, которого я считала своей семьей, человек, который спал в моей постели и обнимал на протяжении трех лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла. Начались недочеты. Там забыла, там не отвечают. Возвратные деньги не приходили. Как то денег не стало... За эти полгода Настя одолжила деньги у всех наших знакомых и людей с которыми я как то пересекалась. На операцию маме. На ипотеку маме. На моего визажиста. Она одалживала, и люди отдавали ей последнее, ограничивая своих детей. Потому что добрые. Потому что верили", – рассказала Седокова.

Седокову предала и обворовала близкая помощница (Instagram Анны Седоковой)

Теперь, как отметила певица, ей нужно расплачиваться за проступки помощницы, о которых она ровным счетом ничего не знала.

"Сегодня я живу в квартире, за которую не платили с апреля. Мой сын ходит в неоплаченный сад. И каждый, кто набирает меня, одалживал ей деньги и ждет их. Но ни один из них не сказал мне об этом. Никто меня не предупредил. Как? Зачем? Ради чего обманывать всех? Я не знаю, что мне делать... Онлайн казино – зло", – подытожила Седокова.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Янис Тимма сделал Анне Седоковой предложение руки и сердца. Певица согласилась стать его женой, для нее это будет третий брак.