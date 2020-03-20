Седокову обвинили в романе с женатым адвокатом

Российский адвокат Екатерина Гордон заявила, что, пока она была беременна, ее муж, звездный адвокат Сергей Жорин, изменял ей с певицей Анной Седоковой.

Об этом правозащитница рассказала в YouTube-шоу "Алена, блин!" для издания Super.

Екатерина Гордон Instagram @katyagordon

Так, по словам Гордон, в тот период, когда она лежала на сохранении, Жорин закрутил роман с Седоковой. О неверности мужа женщина узнала благодаря Instagram певицы, где она опубликовала снимок, сделанный в квартире адвоката.

"Я беременная лежала на сохранении, мы еще были женаты, а Седокова выкладывает фотографию. Смотрю, а на снимке наши обои и плинтуса! Я пишу: "Седокова, я, может, рожу хотя бы. Анечка, ты чего?", – вспоминает Гордон.

Сергей Жорин МК

Примечательно, что Седокова не стала игнорировать обвинение Екатерины. В своих Instagram-stories певица прокомментировала ситуацию.

"Катерина в очередной передаче рассказывает, какая я ужасная женщина. Такой бред! Я не поленилась и пролистала все свои фотографии. Смотрите это то же фото, которое она представила в шоу. "Лучшие джинсы-бойфренды настоящего бойфренда", – написала я, стоя в джинсах своего парня. И это моя квартира, мой плинтус. Мой живот и джинсы другого человека. Вы уверены, что Сергей Жорин влезет в такой размер джинсов?", – говорит Анна.

По словам артистки, на тот момент у нее был бойфренд, но это не Сергей Жорин.

Instagram @annasedokova

Instagram @annasedokova

Анна Седокова Instagram @annasedokova

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анна Седокова намекнула на расставание с возлюбленным, 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!