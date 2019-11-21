Полностью голая: Седокова завела сеть постельным фото

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, взбудоражила поклонников пикантным фото в постели.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала абсолютно голой, прикрыв интимные части тела одеялом.
Анна Седокова голая в постели
Фото: instagram/annasedokova
"А сколько ты спишь? Я вот сегодня три раза по часу и еще полтора часа в гостинице. Но это перелеты просто. Собираю ночь по минуткам", — написала Седокова.
Анна Седокова голая в постели
Фото: instagram/annasedokova
Поклонники с восторгом приняли новую публикацию певицы. В комментариях под постом они оставили немало лестных комплиментов.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анны Седоковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Анна Седокова засветила пышную грудь
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова в пикантной фотосессии
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова в откровенном купальнике
Фото: instagram/annasedokova
Соблазнительная Анна Седокова
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/annasedokova
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новостью о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.
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