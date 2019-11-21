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21 ноября • обновлено в 12:06
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Полностью голая: Седокова завела сеть постельным фото

1.9т
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Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, взбудоражила поклонников пикантным фото в постели.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала абсолютно голой, прикрыв интимные части тела одеялом.

Анна Седокова голая в постели

Анна Седокова голая в постели

Фото: instagram/annasedokova

"А сколько ты спишь? Я вот сегодня три раза по часу и еще полтора часа в гостинице. Но это перелеты просто. Собираю ночь по минуткам", — написала Седокова.

Анна Седокова голая в постели

Анна Седокова голая в постели

Фото: instagram/annasedokova

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Поклонники с восторгом приняли новую публикацию певицы. В комментариях под постом они оставили немало лестных комплиментов.

Полностью голая: Седокова завела сеть постельным фото
Полностью голая: Седокова завела сеть постельным фото
Полностью голая: Седокова завела сеть постельным фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анны Седоковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Анна Седокова засветила пышную грудь

Анна Седокова засветила пышную грудь

Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова в пикантной фотосессии

Анна Седокова в пикантной фотосессии

Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова сексуально позирует на камеру

Анна Седокова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова в откровенном купальнике

Анна Седокова в откровенном купальнике

Фото: instagram/annasedokova

Соблазнительная Анна Седокова

Соблазнительная Анна Седокова

Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новостью о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

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Автор
Кристина Долматова Кристина Долматова
Персона
Анна Седокова
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