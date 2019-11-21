Полностью голая: Седокова завела сеть постельным фото

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, взбудоражила поклонников пикантным фото в постели.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала абсолютно голой, прикрыв интимные части тела одеялом.

Анна Седокова голая в постели Фото: instagram/annasedokova

"А сколько ты спишь? Я вот сегодня три раза по часу и еще полтора часа в гостинице. Но это перелеты просто. Собираю ночь по минуткам", — написала Седокова.

Анна Седокова голая в постели Фото: instagram/annasedokova

Поклонники с восторгом приняли новую публикацию певицы. В комментариях под постом они оставили немало лестных комплиментов.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анны Седоковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Анна Седокова засветила пышную грудь Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова в пикантной фотосессии Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова в откровенном купальнике Фото: instagram/annasedokova

Соблазнительная Анна Седокова Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новостью о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!