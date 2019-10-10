Бросил жену ради певицы: Седокова засветилась с новым любовником

Украинская певица Анна Седокова, которая закрутила роман с женатым мужчиной, впервые показала его.

Так, в своих Instagram-сториз звезда опубликовала трогательное фото, сделанное в аэропорту, с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. На нем влюбленные шли, держась за руки.

"Ведь мы до самого конца по одному пути", — написала Седокова.

Анна Седокова Фото из Instagram

Анна Седокова и Янис Тимма Фото из Instagram

Отметим, что о романе певицы с баскетболистом, у которого есть жена и маленький сын, стало известно еще в конце лета. Тогда жена Яниса обвинила его в измене, после чего Седокова стала на его защиту, заявив, что Тимма честный и добрый человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новость о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

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