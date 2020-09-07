Украинская певица Анна Седокова поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых засветила пышную грудь.

Соответствующие снимки артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в черном купальнике с очень глубоким декольте. Свой образ Седокова дополнила ярким макияжем и украшениями.

"Только двое из нас", – лаконично прокомментировала публикацию певица.

Седокова засветила пышную грудь в откровенном купальнике (Instagram Анны Седоковой)

Седокова в пикантной фотосессии (Instagram Анны Седоковой)

Поклонники пришли в восторг от пикантных фото Седоковой. Они засыпали звезду комплиментами.

"Невероятная богиня", "Очень красивая", "Горячая", "Очень сексуальная", "Вы, как всегда, прекрасны", – написали люди.

Седокова засветила пышную грудь в откровенном купальнике. Фото

Седокова засветила пышную грудь в откровенном купальнике. Фото

Седокова засветила пышную грудь в откровенном купальнике. Фото

Седокова засветила пышную грудь в откровенном купальнике. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Анна Седокова приняла предложения руки и сердца от латвийского баскетболиста Яниса Тимма. Это будет третий брак для артистки.

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