Седокова взбудоражила сеть огромной грудью в ярком наряде

Украинская певица Анна Седокова, которая живет и выступает в России, вызвала ажиотаж среди своих поклонников новым фото, сопроводив его размышлениями о жизни.

Так, артистка заявила, что с возрастом ее страница в Instagram стала намного "скуднее".

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

"Чем старше становлюсь и чем больше имею, тем скуднее становится мой Instagram. Сегодня Ксения Собчак написала пост о том, что люди часто выставляют то, чего у них нет. Я бы добавила то, что у них появилось, но не на долго. Я, вот то, что мое, вообще не выставляю, никому не отдам. И получается не Instagram, а кривое зеркало", - написала Седокова.

"Главное грудь своя", "Я думала, что ты приличная девушка", "Выставляйте, пока есть что показать", "Ходят слухи, что Седокова туда ездит сниматься в порно", "Как всегда шикарная, идеальная, нереальная", "Шикарная", - пишут в сети.

Отметим, что Седокова часто выкладывает откровенные фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова нарвалась на критику в сети, решив неожиданно сменить внешность.

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