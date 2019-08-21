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Седокова взбудоражила сеть огромной грудью в ярком наряде

1.1т Читать материал на украинском

Украинская певица Анна Седокова, которая живет и выступает в России, вызвала ажиотаж среди своих поклонников новым фото, сопроводив его размышлениями о жизни.

Так, артистка заявила, что с возрастом ее страница в Instagram стала намного "скуднее".

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

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"Чем старше становлюсь и чем больше имею, тем скуднее становится мой Instagram. Сегодня Ксения Собчак написала пост о том, что люди часто выставляют то, чего у них нет. Я бы добавила то, что у них появилось, но не на долго. Я, вот то, что мое, вообще не выставляю, никому не отдам. И получается не Instagram, а кривое зеркало", - написала Седокова.

Чем старше становлюсь и чем больше имею, тем скуднее становится мой Инстаграм. Сегодня Ксения Собчак написала пост о том, что люди часто выставляют то, чего у них нет. Я бы добавила то, что у них появилось, но не на долго. Я, вот то, что МОЕ, вообще не выставляю, никому не отдам 😂 И получается не инст , а кривое зеркало. Вообщем, машина моя только на пару месяцев, но мне больше тут и не нужно, а костюм мой @lastory_store , даже компания моя. Так в чем же правда, брат ?

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Главное грудь своя", "Я думала, что ты приличная девушка", "Выставляйте, пока есть что показать", "Ходят слухи, что Седокова туда ездит сниматься в порно", "Как всегда шикарная, идеальная, нереальная", "Шикарная", - пишут в сети.

Седокова взбудоражила сеть огромной грудью в ярком наряде
Седокова взбудоражила сеть огромной грудью в ярком наряде
Седокова взбудоражила сеть огромной грудью в ярком наряде
Седокова взбудоражила сеть огромной грудью в ярком наряде
Седокова взбудоражила сеть огромной грудью в ярком наряде
Седокова взбудоражила сеть огромной грудью в ярком наряде
Седокова взбудоражила сеть огромной грудью в ярком наряде

Отметим, что Седокова часто выкладывает откровенные фото.

Наверное, счастья бывает отмерено только определенное количество и когда ты его перебираешь, когда у тебя его слишком много , тебе с небес говорят - Тише , тише. В моих наушниках играет три новых невероятных песни , на которые я хочу снять видео в ближайшее время. Это такое Песни, которые я сама заслушиваю. Это те песни, без которых не могу и я. И, поверьте, я люблю исключительно лучших. Я хочу скорее тебе их показать, но не могу. И только что @alanbadoev прислал готовый клип на #яжемать и это пиздец. Правда. Извините , что ругаюсь, но это даже для меня резко, дерзко и по новому. Скоро... А пока, я лежу на пляже и думаю о том, как же Круто, что у меня есть моя музыка ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Ну, что же , через несколько часов начнётся легендарная #ПремияМУЗтв , на которой я представлена в номинации #лучшееженскоевидео с клипом #ШАНТАРАМ Сказать, что выиграть эту премию моя мечта - ничего не сказать. Это цель, это путеводная звезда и это самое жадное желание, ведь впервые я была номинирована на эту премию 15 лет тому назад, но так и не вышла ее получать, потому что в моем животике уже была маленькая Доченька, но меня туда и не приглашали. Прошло 15 лет и это моя третья номинация. Никогда не сдавайтесь, что бы и кто бы вам не говорил! Сколько бы лет не прошло ! И я не сдамся, ведь вы со мной все эти годы ❤️ Секретное фото , которое так ждало подходящего момента от прекрасной @orlovaphotographer 💋

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Есть такая штука "осознанное потребление", когда ты допустим не ешь все подряд и всегда, а только когда ты по настоящему хочешь есть. Точно так же ты не скупаешь в магазине все подряд , а покупаешь одну вещь, но качественную. А может быть точно так же с чувствами? Может, нам нужно намного меньше, чем мы жадно желаем ? Может, иногда стоит взять паузу и немного проголодаться перед тем, как прыгать из отношения в отношения и в этой паузе ничего нет плохого? А ещё, я собой недовольна, что у меня больше 1000 людей, за которыми я слежу тут, но ведь реально я вижу всего человек 100 , а важны для меня 10 , так зачем же мне эти 900? Как у вас с этим?

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова нарвалась на критику в сети, решив неожиданно сменить внешность.

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Персона
Анна Седокова
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Все никак эта шалашовка силиконовая себе папика не найдет))))
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