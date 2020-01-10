"Безумно сексуальная": Полуголая Седокова взбудоражила поклонников пикантным фото

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, взбудоражила поклонников пикантным фото.
Так, на нем звезда позировала в откровенном корсете и колготках в горошек. Свой образ она дополнила серым кардиганом и черными туфлями. Соответствующий снимок Седокова опубликовала на своей странице в Instagram.
Анна Седокова
Фото: instagram/annasedokova
"Доброе утро. Удивительно, как мало в последнее время я говорю про отношения. Может поумнела, может запугали, но ведь пережитый мною опыт интересен тебе? А чужие ошибки оставляют не такие болезненные шрамы. Если хочешь, я могу рассказать..." — написала певица.
Анна Седокова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/annasedokova
Отметим, что поклонники с восторгом приняли новую публикацию Седоковой. В комментариях под постом они оставили немало лестных комплиментов.
Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Анны Седоковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Анна Седокова голая в постели
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова в соблазнительном белье
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова в пикантной фотосессии
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова полностью голая
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/annasedokova
Соблазнительная Анна Седокова
Фото: instagram/annasedokova
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новостью о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.
Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.