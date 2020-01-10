"Безумно сексуальная": Полуголая Седокова взбудоражила поклонников пикантным фото

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, взбудоражила поклонников пикантным фото.

Так, на нем звезда позировала в откровенном корсете и колготках в горошек. Свой образ она дополнила серым кардиганом и черными туфлями. Соответствующий снимок Седокова опубликовала на своей странице в Instagram.

Анна Седокова Фото: instagram/annasedokova

"Доброе утро. Удивительно, как мало в последнее время я говорю про отношения. Может поумнела, может запугали, но ведь пережитый мною опыт интересен тебе? А чужие ошибки оставляют не такие болезненные шрамы. Если хочешь, я могу рассказать..." — написала певица.

Анна Седокова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/annasedokova

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Отметим, что поклонники с восторгом приняли новую публикацию Седоковой. В комментариях под постом они оставили немало лестных комплиментов.

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Анны Седоковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Анна Седокова голая в постели Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова в соблазнительном белье Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова в пикантной фотосессии Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова полностью голая Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/annasedokova

Соблазнительная Анна Седокова Фото: instagram/annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новостью о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

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