Седокова вышла замуж за 28-летнего баскетболиста. Фото

Украинская певица Анна Седокова, которая в июле 2020 года приняла предложение руки и сердца от латвийского баскетболиста Яниса Тимма, призналась, что уже официально стала женой спортсмена.

Об этом артистка рассказала в эфире шоу "Вечерний Ургант". Ведущий программы поздравил влюбленных с помолвкой, однако они неожиданно заявили, что уже поженились. Пара призналась, что даже родители узнали радостную новость на следующий день после события (фото смотрите ниже).

"Я больше не невеста. Мы вообще никому не хотели рассказывать. Мы решили просто расписаться и отметить в семейном кругу. А здесь вы пригласили и я сказала: "Янис, ну может расскажем Ивану?", – поделилась Седокова.

Напомним, 28-летний Янис и 37-летняя Анна начали встречаться летом 2019 года. На момент начала их отношений баскетболист был женат, а его сыну было всего несколько месяцев. Поэтому пара скрывала свой роман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова рассказала об изменах своего первого, ныне покойного, мужа, футболиста киевского "Динамо" Валентина Белькевича.