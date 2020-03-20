Седокова угодила в скандал из-за романа с женатым мужчиной: чем угрожают певице

Российский адвокат Екатерина Гордон продолжила обвинять певицу Анну Седокову в романе с ее бывшем мужем Сергеем Жориным, несмотря на то, что вторая заявила – между ними ничего не было.

Так, Гордон на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором заявила, что певица "зап*делась". По словам адвоката, она может предать общественности другие подтверждения романа Седоковой с Жориным. Однако ей не хочется "становиться одной из людей, которых она не уважает".

Екатерина Гордон и Анна Седокова

"Тут Аня Седокова развопилась из-за моего интервью "Алена, блин!". Аня, ну включили не то фото, ну найдут ваши признания про стертые колени, если надо. Вы хотите, чтобы я рассказала все подробнее? Я могу, только это не надо ни мне, ни вам. Надеюсь, вы тогда забрали все ваши кремы из нашей на тот момент ванной. И, кстати, отдельное спасибо за все собранные вами сплетни о том, с кем и как я спала, которые вы рассказали Сергею. Давайте, я уберегу вас от попадания в рубрику #зап*делась, и не стану публиковать переписки в духе тех людей, которых я за это не уважаю", – заявила Гордон.

Сергей Жорин и Анна Седокова

К слову, Седокова раньше заявляла, что обвинение Гордон – "бред". И опубликовала в своих Instagram-сторис пост с аргументами в свою защиту.

"Катерина в очередной передаче рассказывает, какая я ужасная женщина. Такой бред! Я не поленилась и пролистала все свои фотографии. Смотрите это то же фото, которое она представила в шоу. "Лучшие джинсы-бойфренды настоящего бойфренда", – написала я, стоя в джинсах своего парня. И это моя квартира, мой плинтус. Мой живот и джинсы другого человека. Вы уверены, что Сергей Жорин влезет в такой размер джинсов?", – сказала Анна.

Анна Седокова Фото: instagram/annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Гордон заявила, что, пока она была беременна, ее муж, звездный адвокат Сергей Жорин, изменял ей с Анной Седоковой.

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