Седокова удивила сеть забавным свадебным фото

Ольга Веркалец Люди 12:44, 1.08.2020 Обновлено: 12:50, 1.08.2020

Украинская певица Анна Седокова, которая проживает в России, поделилась с поклонниками забавным свадебным фото с любимым, латвийским баскетболистом Янисом Тимми.

Так, соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем пара изображена у свадебной тантамарески – Седокова просунула лицо в отверстие для невесты, а Тимма предстал в образе жениха (фото смотрите ниже).

"Это могли бы быть мы... и это мы! Срочные новости и мои лучшие свадебные фотографии", – подписала фото Седокова.

Седокова показала свадебное фото
Instagram @annasedokova

Публикация развеселила подписчиков певицы, которым звезда предложила написать пожелание.

"Просто будьте счастливы", "Здоровья, любви и взаимопонимания", "Детишек побольше", "Вы шикарные", "Очень рада за вас", – написали в комментариях.

Instagram @annasedokova
скриншот комментариев
Instagram @annasedokova
скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Янис Тимма сделал Анне Седоковой предложение руки и сердца. Певица согласилась стать его женой, для нее это будет третий брак. На момент начала их отношений баскетболист был женат, а его сыну было всего несколько месяцев.

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