Седокова удивила сеть забавным свадебным фото
Украинская певица Анна Седокова, которая проживает в России, поделилась с поклонниками забавным свадебным фото с любимым, латвийским баскетболистом Янисом Тимми.
Так, соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем пара изображена у свадебной тантамарески – Седокова просунула лицо в отверстие для невесты, а Тимма предстал в образе жениха (фото смотрите ниже).
"Это могли бы быть мы... и это мы! Срочные новости и мои лучшие свадебные фотографии", – подписала фото Седокова.
Публикация развеселила подписчиков певицы, которым звезда предложила написать пожелание.
"Просто будьте счастливы", "Здоровья, любви и взаимопонимания", "Детишек побольше", "Вы шикарные", "Очень рада за вас", – написали в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Янис Тимма сделал Анне Седоковой предложение руки и сердца. Певица согласилась стать его женой, для нее это будет третий брак. На момент начала их отношений баскетболист был женат, а его сыну было всего несколько месяцев.