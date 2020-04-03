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3 апреля • обновлено в 14:55
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Седокова сверкнула пышными ягодицами в откровенном купальнике

1.9т
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Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в Москве, показала аппетитные формы в соблазнительном купальнике.

Пикантной фотографией 37-летняя знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Анна Седокова

Анна Седокова

Instagram @annasedokova

На фото, которое было сделано во время отдыха артистки на греческом острове Миконос, Седокова позирует в стильном купальнике с цветочным принтом.

В кадре Анна продемонстрировала свою фигуру, в частности, акцентировав внимание на пышных ягодицах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что адвокат Екатерина Гордон продолжила обвинять певицу Анну Седокову в романе с ее бывшем мужем Сергеем Жориным, несмотря на то, что вторая заявила – между ними ничего не было.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Анна Седокова
Место
Украина
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