Седокова сверкнула аппетитными формами в откровенном бикини: горячее фото

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, поделилась с поклонниками пикантным снимком.
Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру. Свой образ Седокова дополнила белым халатом.
Анна Седокова
Фото: instagram/annasedokova
"Все, что я хочу на Рождество — это ты", — написала певица.
Анна Седокова в откровенном купальнике
Фото: instagram/annasedokova
Поклонники с восторгом приняли новую публикацию Седоковой. В комментариях под постом они оставили немало лестных комплиментов.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анны Седоковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Анна Седокова засветила голую грудь
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова в пикантной фотосессии
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова полностью голая
Фото: instagram/annasedokova
Соблазнительная Анна Седокова
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова голая в постели
Фото: instagram/annasedokova
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новостью о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.
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