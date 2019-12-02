Седокова сверкнула аппетитными формами в откровенном бикини: горячее фото

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру. Свой образ Седокова дополнила белым халатом.

Анна Седокова Фото: instagram/annasedokova

"Все, что я хочу на Рождество — это ты", — написала певица.

Анна Седокова в откровенном купальнике Фото: instagram/annasedokova

Поклонники с восторгом приняли новую публикацию Седоковой. В комментариях под постом они оставили немало лестных комплиментов.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анны Седоковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Анна Седокова засветила голую грудь Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова в пикантной фотосессии Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова полностью голая Фото: instagram/annasedokova

Соблазнительная Анна Седокова Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова голая в постели Фото: instagram/annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новостью о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

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