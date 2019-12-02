Главная Новости
2 декабря • обновлено в 11:11
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Седокова сверкнула аппетитными формами в откровенном бикини: горячее фото

1.4т
Читать материал на украинском

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру. Свой образ Седокова дополнила белым халатом.

Анна Седокова

Анна Седокова

Фото: instagram/annasedokova

"Все, что я хочу на Рождество — это ты", — написала певица.

Анна Седокова в откровенном купальнике

Анна Седокова в откровенном купальнике

Фото: instagram/annasedokova

Новости
Полностью голая: 57-летняя телеведущая из РФ вызвала ажиотаж пикантным фото

Поклонники с восторгом приняли новую публикацию Седоковой. В комментариях под постом они оставили немало лестных комплиментов.

Седокова сверкнула аппетитными формами в откровенном бикини: горячее фото
Седокова сверкнула аппетитными формами в откровенном бикини: горячее фото
Седокова сверкнула аппетитными формами в откровенном бикини: горячее фото
Седокова сверкнула аппетитными формами в откровенном бикини: горячее фото
Седокова сверкнула аппетитными формами в откровенном бикини: горячее фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анны Седоковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Анна Седокова засветила голую грудь

Анна Седокова засветила голую грудь

Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова в пикантной фотосессии

Анна Седокова в пикантной фотосессии

Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова сексуально позирует на камеру

Анна Седокова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова полностью голая

Анна Седокова полностью голая

Фото: instagram/annasedokova

Соблазнительная Анна Седокова

Соблазнительная Анна Седокова

Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова голая в постели

Анна Седокова голая в постели

Фото: instagram/annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новостью о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Анна Седокова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги