Седокова с глубоким декольте взбудоражила сеть соблазнительным видео

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, взбудоражила поклонников пикантным видео.

Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она под собственную песню подпевает и соблазнительно двигается в боди с очень глубоким декольте, показав крупным планом пышную грудь (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"А какая твоя любимая строчка из "Игристого Детка"? Моя про джин и платье", – спросила она у поклонников.

Анна Седокова показала соблазнительное видео Кадр из видео

Фанаты в комментариях пришли в восторг от образа певицы. Они отметили, что Седокова выглядит роскошно и соблазнительно.

"Анечка, ты красавица. Люблю тебя", "Анечка, вы суперская", "Какая Вы сочная", "Секси", "Красотка", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новостью о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

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