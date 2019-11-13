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13 ноября • обновлено в 19:45
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Седокова с глубоким декольте пососала палец на камеру: горячий кадр

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Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, восхитила поклонников откровенным снимком.

Звезда посетила ресторан итальянской кухни в ярком платье с очень глубоким декольте, которое оголило пышный бюст. Соответствующим кадром она поделилась в Instagram.

"Люблю итальянскую еду и вечера в хорошей компании", – написала Седокова под фото, на котором сосет палец на камеру.

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Поклонники пришли в восторг от пикантного кадра певицы. У многих из-за него даже проснулся аппетит.

"Аж аппетит проснулся", "Красотка", "Невероятно красивая", "Блин. Теперь и я захотела этого винишка со вкусом "крем-соды", "Ух, какая", – прокомментировали в сети.

Седокова с глубоким декольте пососала палец на камеру: горячий кадр
Седокова с глубоким декольте пососала палец на камеру: горячий кадр
Седокова с глубоким декольте пососала палец на камеру: горячий кадр
Анна Седокова - пышный бюст

Анна Седокова - пышный бюст

instagram/annasedokova

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram/annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова продемонстрировала поклонникам другую часть тела, не менее пышную, чем в этот раз.

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Персона
Анна Седокова
Место
Россия
Теги
фотографии фотосессия шоу-бизнес
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