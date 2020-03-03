Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в Москве, жестко высказалась о шоу "Холостяк".

Так, на своей странице в Instagram знаменитость написала резкий пост.

Анна Седокова Instagram @annasedokova

Седокова призвала девушек не принимать участие в реалити-шоу "Холостяк".

"Девочки, прекратите обесценивать себя, свою душу и свои мечты. Ведь не об этом наши песни. Не стоит ежедневно принимать участие в шоу "Холостяк", стоя в очереди из 20 телочек за цветочком и мужиком. Уважайте себя прежде всего, не позволяйте никому ставить вас на место, на котором вы не желаете находиться", – пишет Анна.

Кроме того, певица поддержала девушек, которые столкнулись с домогательствами:

"Превышение власти, неуважительное отношение, все это мы терпим, потому что боимся камней полетевших в нас. Мы должны научиться давать пощечины тем, кто позволяет себе лишнее. Мы должны вместе, поддерживая друг друга, дать понять, что так с нами нельзя. Мы должны прекратить подтанцовывать под песни "Я вы**у тебя с**ка, в этом клубе одни шлю*и". Они же о вас поют, девочки, это вы су*и и вы шлю*и. Девочки, хватит быть овцами, имейте уважение к себе".

Анна Седокова Instagram @annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова поделилась с поклонниками пикантным снимком. Однако его сразу же раскритиковали в сети. На фото певица позировала в БДСМ-наряде и с плеткой в руках.

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