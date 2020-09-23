Седокова назвала причину скорой свадьбы с Янисом Тиммой

Украинская певица Анна Седокова раскрыла подробности скорой свадьбы с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Так, по словам артистки, они намеренно поспешили с бракосочетанием, чтобы иметь возможность спокойно путешествовать друг с другом. Об этом Седокова сообщила в интервью для "МУЗ-ТВ" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Пожениться мы решили, потому что мы устали от этих закрытых границ. Например, я сейчас, не будучи его женой, не могу поехать с ним в Ригу, а теперь могу. Можете смело говорить, что мы поженились из-за документов", – заявила певица.

Свадьба Анны Седоковой и Яниса Тиммы (Instagram Яниса Тиммы)

Она также добавила, что по-настоящему счастлива в третьем по счету браке и ее дети – дочь Алина и сын Гектор – очень сдружились с Янисом. Артистка даже готова отказаться от фамилии Седокова и стать Тиммой.

"Сейчас надо все документы переделать", – уточнила певица, добавив, что у нее теперь будет типичные латышское имя и фамилия.

Анна Седокова и Янис Тимма (Instagram Анны Седоковой)

Напомним, 28-летний Янис и 37-летняя Анна начали встречаться летом 2019 года. На момент начала их отношений баскетболист был женат, а его сыну было всего несколько месяцев. Поэтому звездная пара скрывала свой роман.

Седокова и Тимма поженилась 6 сентября в Барвихе (Россия). Пара не стала приглашать на торжество гостей: присутствовали только дети артистки.

Янис Тимма и Анна Седокова с детьми (Instagram Анны Седоковой)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова рассказала об изменах своего первого, ныне покойного, мужа, футболиста киевского "Динамо" Валентина Белькевича.