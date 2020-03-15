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15 марта • обновлено в 10:22
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Седокова намекнула на разрыв с молодым возлюбленным

1.4т
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Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, намекнула на расставание с возлюбленным, 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала пост, в котором написала, что "иногда нужно уходить".

Анна Седокова и Янис Тимма

Анна Седокова и Янис Тимма

Instagram @annasedokova

"Иногда нужно уходить. Прощаться. Быть сволочью, но разрывать узы и связи, которые тянут на дно. Каждый раз, мы это понимаем, всегда срабатывает чувство, у меня точно. И вот это и есть правда. Как оно называется? Женская интуиция?", – пишет Седокова.

В комментариях поклонники тут же засыпали певицу вопросами о разрыве с баскетболистом:

"Это к чему? Расстались что ли?", "Что я прочитала? Неужели расстались?", "Не поняла! У вас с Тиммой все хорошо?", "Тимма все, на берегу остался?", "Недолго счастье длилось".

Седокова намекнула на разрыв с молодым возлюбленным
Седокова намекнула на разрыв с молодым возлюбленным
Седокова намекнула на разрыв с молодым возлюбленным
Седокова намекнула на разрыв с молодым возлюбленным
Седокова намекнула на разрыв с молодым возлюбленным
Седокова намекнула на разрыв с молодым возлюбленным
Седокова намекнула на разрыв с молодым возлюбленным
Седокова намекнула на разрыв с молодым возлюбленным
Анна Седокова и Янис Тимма

Анна Седокова и Янис Тимма

Instagram @annasedokova

Анна Седокова и Янис Тимма

Анна Седокова и Янис Тимма

Instagram @annasedokova

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анна Седокова жестко высказалась о шоу "Холостяк". Певица призвала девушек не принимать участие в проекте.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Анна Седокова
Место
Украина
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