Седокова намекнула на разрыв с молодым возлюбленным

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, намекнула на расставание с возлюбленным, 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала пост, в котором написала, что "иногда нужно уходить".

Анна Седокова и Янис Тимма Instagram @annasedokova

"Иногда нужно уходить. Прощаться. Быть сволочью, но разрывать узы и связи, которые тянут на дно. Каждый раз, мы это понимаем, всегда срабатывает чувство, у меня точно. И вот это и есть правда. Как оно называется? Женская интуиция?", – пишет Седокова.

В комментариях поклонники тут же засыпали певицу вопросами о разрыве с баскетболистом:

"Это к чему? Расстались что ли?", "Что я прочитала? Неужели расстались?", "Не поняла! У вас с Тиммой все хорошо?", "Тимма все, на берегу остался?", "Недолго счастье длилось".

Анна Седокова и Янис Тимма Instagram @annasedokova

Анна Седокова и Янис Тимма Instagram @annasedokova

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анна Седокова жестко высказалась о шоу "Холостяк". Певица призвала девушек не принимать участие в проекте.

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