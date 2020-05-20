Седокова едва прикрыла пышную грудь откровенным купальником

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, опубликовала новое фото в откровенном купальнике.

Соответствующий снимок появился на личной странице знаменитости в Instagram.

Анна Седокова Instagram @annasedokova

На фотографии Анна позирует возле бассейна в соблазнительном серебристом купальнике, который подчеркнул пышные формы артистки. В частности, акцентировав внимание на груди Седоковой.

В подписи к фото певица пожаловалась на свое моральное состояние:

"Последние дни были просто кошмаром, я не могла встать. Идеи закончились, значимость собственная понизилась, сил нет. Я три часа ходила по комнате, попыталась накраситься, получилось кошмарно. На ВК фесте пели артисты, а я сидела в пижамных штанах с Микки Маусом и допивала бутылку белого вина. Я честно пыталась встать, я даже сняла штаны. Но нет. Два месяца в четырех стенах это пи***ц. А тут еще ответственность сильной женщины перед своей семьей, командой и обществом! А я не понимаю, как выйти из комнаты. И единственное, что я знаю точно, это то, что я больше никогда не буду летом такой пухленькой, как на этом фото. Ведь я наконец-то знаю, как похудеть".

В комментариях поклонники не только поддержали Седокову, но и засыпали ее комплиментами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анна Седокова засветила большую грудь в белье на улице.

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