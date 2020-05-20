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20 мая • обновлено в 11:08
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Седокова едва прикрыла пышную грудь откровенным купальником

4.1т
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Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, опубликовала новое фото в откровенном купальнике.

Соответствующий снимок появился на личной странице знаменитости в Instagram.

Анна Седокова

Анна Седокова

Instagram @annasedokova

На фотографии Анна позирует возле бассейна в соблазнительном серебристом купальнике, который подчеркнул пышные формы артистки. В частности, акцентировав внимание на груди Седоковой.

В подписи к фото певица пожаловалась на свое моральное состояние:

"Последние дни были просто кошмаром, я не могла встать. Идеи закончились, значимость собственная понизилась, сил нет. Я три часа ходила по комнате, попыталась накраситься, получилось кошмарно. На ВК фесте пели артисты, а я сидела в пижамных штанах с Микки Маусом и допивала бутылку белого вина. Я честно пыталась встать, я даже сняла штаны. Но нет. Два месяца в четырех стенах это пи***ц. А тут еще ответственность сильной женщины перед своей семьей, командой и обществом! А я не понимаю, как выйти из комнаты. И единственное, что я знаю точно, это то, что я больше никогда не буду летом такой пухленькой, как на этом фото. Ведь я наконец-то знаю, как похудеть".

В комментариях поклонники не только поддержали Седокову, но и засыпали ее комплиментами.

Седокова едва прикрыла пышную грудь откровенным купальником
Седокова едва прикрыла пышную грудь откровенным купальником
Седокова едва прикрыла пышную грудь откровенным купальником
Седокова едва прикрыла пышную грудь откровенным купальником
Седокова едва прикрыла пышную грудь откровенным купальником

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анна Седокова засветила большую грудь в белье на улице.

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Автор
Анна Михно
Персона
Анна Седокова
Место
Украина
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