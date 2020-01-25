Седокова едва прикрыла большую грудь коротким топом: горячее фото

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, выставила напоказ пышную грудь.

Так, пикантным снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Анна Седокова Instagram @annasedokova

На фотографии Анна позирует в черных облегающих лосинах и коротком топе с глубоким вырезом, который подчеркнул пышную грудь звезды. Кроме того, снимок Седокова сделала с необычного ракурса, еще больше акцентировав внимание на соблазнительном декольте.

"Сегодня у меня было спортивное утро и совместная тренировка в компании яркой, харизматичной и очень спортивной девушки – Тины Канделаки. Все, что было до нее, можно забыть. Только сегодня я ощутила все мышцы попы, пресса, и одновременно прокачала свое отношение к тренировкам", – подписала фото певица.

Анна Седокова Instagram @annasedokova

Анна Седокова Instagram @annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова поделилась с поклонниками пикантным снимком. Однако его сразу же раскритиковали в сети. На фото певица позировала в БДСМ-наряде и с плеткой в руках.

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