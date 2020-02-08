Опять беременна? Седокова заинтриговала странным признанием. Видео

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, сделала странное признание в сети, заявив, что беременна.

Один из подписчиков артистки в Instagram в комментариях к ее посту спросил: "Опять беременна?" На это певица лаконично написала: "Да".

Никаких дальнейших комментариев от нее на этот счет не последовало, поэтому не известно, шутила она или нет.

Анна Седокова

В посте, под которым произошел диалог, Седокова опубликовала фото из аэропорта и написала: "Сегодня был невероятный день, а завтра будет ещё лучше! Такое произошло!!! Но не могу пока сказать".

Скриншот

Скриншот

В следующей публикации певица показала нового члена семьи. Она опубликовала видео со своим парнем, баскетболистом Янисом Тиммой, и щенком (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Знакомьтесь, наш c Янисом сын MАМВА. Добро пожаловать в свою семью, мы тебя безумно любим. Мы его так долго ждали и такой сложный путь прошли, но он с нами!" – написала Анна.

Напомним, у Седоковой растут трое детей от разных мужчин. У ее возлюбленного Яниса есть сын от экс-супруги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова поделилась с поклонниками пикантным снимком. Однако его сразу же раскритиковали в сети. На фото певица позировала в БДСМ-наряде и с плеткой в руках.

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