Опять беременна? Седокова заинтриговала странным признанием. Видео

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, сделала странное признание в сети, заявив, что беременна.
Один из подписчиков артистки в Instagram в комментариях к ее посту спросил: "Опять беременна?" На это певица лаконично написала: "Да".
Никаких дальнейших комментариев от нее на этот счет не последовало, поэтому не известно, шутила она или нет.
Анна Седокова
В посте, под которым произошел диалог, Седокова опубликовала фото из аэропорта и написала: "Сегодня был невероятный день, а завтра будет ещё лучше! Такое произошло!!! Но не могу пока сказать".
Скриншот
Скриншот
В следующей публикации певица показала нового члена семьи. Она опубликовала видео со своим парнем, баскетболистом Янисом Тиммой, и щенком (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
"Знакомьтесь, наш c Янисом сын MАМВА. Добро пожаловать в свою семью, мы тебя безумно любим. Мы его так долго ждали и такой сложный путь прошли, но он с нами!" – написала Анна.
Напомним, у Седоковой растут трое детей от разных мужчин. У ее возлюбленного Яниса есть сын от экс-супруги.
И я знаю, что это не по правилам инсты! Но через минуты две, я поднимусь в небо на своём самолете и буду безумно гордиться собой и своими людьми! Сегодня был невероятный день, а завтра будем ещё лучше ! Такое произошло!!!!! Но не могу пока сказать !!! А ещё, пока я буду лететь, моя команда снимает крутейший лукбук новой коллекции @lastory_store Там такие вещи! Я специально завтра сделала очень маленькие цены в нашем магазине в Авиапарке в @trend_island , чтобы все кто мечтал смогли легко и непринужденно осуществить свои мечты! Цены от 2000 рублей. На самые крутые позиции 5000! И это будет так круто, если вы все заберёте себе И нам ничего не оставите 😂 Вот эти свитшоты как на мне тоже будут , они из новой правила коллекции и цена 8500 , но из всего два, так что спешите. Я в целом очень многое изменила в @lastory_store ! Обещаю становиться доступнее и качественнее с каждым днём ! Я горжусь своей командой ! Горжусь своей семьей, которая с каждым днём становится больше!!!!! Все ! Я взлетаю !!!!!!!!! Люблю !!! P.s. И в стаканчике не кофе 😂 Есть, что отметить 🤗😂❤️
Знакомьтесь, наш c @janis.timma сын MAMBA 🐾 Добро пожаловать в свою семью, мы тебя безумно любим ❤️❤️❤️ Наш калифорнийский парень ) Мы его так долго ждали и такой сложный путь прошли, но он с нами!!!!! И теперь у него даже инст есть @mambabully , потому что у меня уже весь телефон в его фото ❤️ Thank you @bossykennels for ours news family member, we are super excited 🤩 И спасибо @bully.land , что помогли нам его найти! У нас начинается новая страница в жизни и наша семья становится больше! И обещаю вам это только начало 😂❤️ Люблю тебя @janis.timma сильно сильно ! Самое важное для меня видеть счастье в твоих глазах ❤️
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова поделилась с поклонниками пикантным снимком. Однако его сразу же раскритиковали в сети. На фото певица позировала в БДСМ-наряде и с плеткой в руках.
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