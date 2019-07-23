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Седакова на отдыхе засветила пышную грудь: видео

6.1т Читать материал на украинском

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала фанатам видео, засветив на нем свою пышную грудь.

Так, артистка отправилась на отдых вместе со своими детьми и во время прогулки в откровенном наряде сняла несколько Instagram-Stories.

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

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Отметим, что Анна Седокова очень часто делится со своими поклонниками откровенными фото, за что постоянно нарывается на критику.

Наверное, счастья бывает отмерено только определенное количество и когда ты его перебираешь, когда у тебя его слишком много , тебе с небес говорят - Тише , тише. В моих наушниках играет три новых невероятных песни , на которые я хочу снять видео в ближайшее время. Это такое Песни, которые я сама заслушиваю. Это те песни, без которых не могу и я. И, поверьте, я люблю исключительно лучших. Я хочу скорее тебе их показать, но не могу. И только что @alanbadoev прислал готовый клип на #яжемать и это пиздец. Правда. Извините , что ругаюсь, но это даже для меня резко, дерзко и по новому. Скоро... А пока, я лежу на пляже и думаю о том, как же Круто, что у меня есть моя музыка ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова разгневала поклонниковроликом, на котором была изображена в вульгарном образе и материлась.

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Персона
Анна Седокова
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Запроданка, корячка затяганная.
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