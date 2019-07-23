Седакова на отдыхе засветила пышную грудь: видео

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала фанатам видео, засветив на нем свою пышную грудь.

Так, артистка отправилась на отдых вместе со своими детьми и во время прогулки в откровенном наряде сняла несколько Instagram-Stories.

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Отметим, что Анна Седокова очень часто делится со своими поклонниками откровенными фото, за что постоянно нарывается на критику.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова разгневала поклонниковроликом, на котором была изображена в вульгарном образе и материлась.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!