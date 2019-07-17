"Съедь из Кремля!" Скандальный российский блогер обратился к Путину

Скандальный российский блогер Илья Варламов предложил президенту РФ Владимиру Путину съехать из здания Кремля.

Такое видеообращение он записал в ходе программы "Осторожно, Собчак", в гостях у которой он побывал и дал интервью (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Варламов обратился к Путину

"Владимир Владимирович, а не хотите ли вы с Кремля съехать?! Не хотели бы вы сменить местоположение своего офиса, для того, чтобы Кремль можно было открыть и сделать музейным комплексом", – предложил он.

По словам Варламова, в таком случае люди смогут наслаждаться чашечкой горячего какао на кремлевских стенах с потрясающим видом на центр Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Варламова поставили на место в сети из-за рассуждений о правильности "на" или "в"Украине. Блогер считает, что разницы совершенно никакой нет, тогда как пользователи ткнули его носом в элементарное уважение одного народа к другому.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.