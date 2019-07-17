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"Съедь из Кремля!" Скандальный российский блогер обратился к Путину

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Скандальный российский блогер Илья Варламов предложил президенту РФ Владимиру Путину съехать из здания Кремля.

Такое видеообращение он записал в ходе программы "Осторожно, Собчак", в гостях у которой он побывал и дал интервью (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Варламов обратился к Путину

Варламов обратился к Путину

"Владимир Владимирович, а не хотите ли вы с Кремля съехать?! Не хотели бы вы сменить местоположение своего офиса, для того, чтобы Кремль можно было открыть и сделать музейным комплексом", – предложил он.

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По словам Варламова, в таком случае люди смогут наслаждаться чашечкой горячего какао на кремлевских стенах с потрясающим видом на центр Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Варламова поставили на место в сети из-за рассуждений о правильности "на" или "в"Украине. Блогер считает, что разницы совершенно никакой нет, тогда как пользователи ткнули его носом в элементарное уважение одного народа к другому.

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Персоны
Илья Варламов Ксения Собчак Владимир Путин
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Новости России
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Пигин Макс
Пигин Макс
Только зародившаяся в заголовке перемога, не успела созреть и превратилась в статье в зраду))))))))))))))))))
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
А почему бы этому дoлбoзвону не съехать найух куда-нить за поребрик?))
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