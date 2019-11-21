"Сдает Алла": резко постаревшая Пугачева ошарашила внешним видом

Российская певица Алла Пугачева шокировала своим внешним видом во время нового выхода.

Как передают Дни.ру, артистка побывала на юбилейном концерте Стаса Намина и его группы "Цветы", где оказалась в центре внимания журналистов.

Алла Пугачева Инстаграм

Так, прямо на входе на мероприятие пресса окружила Пугачеву и начала задавать вопросы. Видео со встречи с Примадонной Дни.ру опубликовали на своей странице в Instagram.

Алла Пугачева Дни.ру

Многие пользователи, увидев ролик, были шокированы внешним видом Пугачевой, отмечая растрепанную прическу, отекшее лицо, растерянный взгляд.

"Сдает Алла", "Боже, что с прической?", "Что у нее на голове?", "Очень жалкое зрелище".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Примадонна российской эстрады Алла Пугачева восхитила поклонников внешним видом. На странице ее дочери Лизы в Instagram опубликовано фото, на котором счастливая певица с супругом Максимом Галкиным идут по сцене, держась за руки.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал