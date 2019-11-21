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21 ноября • обновлено в 09:02
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"Сдает Алла": резко постаревшая Пугачева ошарашила внешним видом

5.8т
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Российская певица Алла Пугачева шокировала своим внешним видом во время нового выхода.

Как передают Дни.ру, артистка побывала на юбилейном концерте Стаса Намина и его группы "Цветы", где оказалась в центре внимания журналистов.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

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Так, прямо на входе на мероприятие пресса окружила Пугачеву и начала задавать вопросы. Видео со встречи с Примадонной Дни.ру опубликовали на своей странице в Instagram.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Дни.ру

Многие пользователи, увидев ролик, были шокированы внешним видом Пугачевой, отмечая растрепанную прическу, отекшее лицо, растерянный взгляд.

"Сдает Алла", "Боже, что с прической?", "Что у нее на голове?", "Очень жалкое зрелище".

"Сдает Алла": резко постаревшая Пугачева ошарашила внешним видом
"Сдает Алла": резко постаревшая Пугачева ошарашила внешним видом
"Сдает Алла": резко постаревшая Пугачева ошарашила внешним видом
"Сдает Алла": резко постаревшая Пугачева ошарашила внешним видом
"Сдает Алла": резко постаревшая Пугачева ошарашила внешним видом
"Сдает Алла": резко постаревшая Пугачева ошарашила внешним видом
"Сдает Алла": резко постаревшая Пугачева ошарашила внешним видом
"Сдает Алла": резко постаревшая Пугачева ошарашила внешним видом

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Примадонна российской эстрады Алла Пугачева восхитила поклонников внешним видом. На странице ее дочери Лизы в Instagram опубликовано фото, на котором счастливая певица с супругом Максимом Галкиным идут по сцене, держась за руки.

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Автор
Анна Михно
Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
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