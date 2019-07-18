"С*чка шелудивая!" Слепаков взорвал сеть басней о Шейк, Купере и Леди Гаге

Известный российский юморист Семен Слепаков высмеял травлю певицы Леди Гаги, которая якобы переехала в дом актера Брэдли Купера, расставшегося с моделью Ириной Шейк.

Он опубликовал на своей странице в Instagram сказ про "Ирку, Гагу Леди и Брэдлика окаянного" в четырех частях, в которых присутствует нецензурная лексика. Пост юмориста сразу стал популярным в сети.

В своем произведении Слепаков высмеял россиян, которые забыли о санкциях и других проблемах страны и массово ломанулись писать гадкие комментарии в Instagram Гаги. Он описал, как у Шейк и Купера было все хорошо в личной жизни, пока актер не сыграл с певицей в совместном фильме.

Шейк, Купер и Гага instagram/slepakovsemyon

По сюжету басни, Леди Гага пошла к "ведьме Оззи Осборну", который сделал ей приворотное зелье. Из-за этого актер забыл о "красной девице" Ирине, которая хозяйничала по дому и воспитывала ребенка.

"Но не дремлют ироды заморские. Бьют по всем фронтам без исключения, в том числе и подло, ниже пояса, в самое святое и заветное. Нанесли они удар коварнейший: Леди Гага, су*ка шелудивая, местная юродивая дурочка у Иришки нашей, у красавицы Брэдлика отбила вожделенного! Да и как отбила-то? По-подлому! Не сразиться вышла в чисто полюшко – ж*пами помериться на подиум, потому что знала, окаянная, что ловить ей с ейной жо*ой нечего", – написал Слепаков.

Леди Гага и Брэдли Купер instagram/slepakovsemyon

Далее в басне рассказывается, что россияне набросились на Гагу, та взмолилась, чтобы они прекратили "писать своей кириллицей". Но это уже стало российской забавой. А Брэдли осознал свою неправоту, попытался вернуться к модели, но та выгнала его на мороз. Актер напился в баре и повстречал футболиста Криштиану Роналду, который оказался "по мальчикам". На этом история и окончилась.

Публикуем полную версию сказа Слепакова "про "Ирку, Гагу Леди и Брэдлика окаянного"

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о том, что Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк, с которой он воспитывает дочь, расстались. Причиной разрыва одной из самых красивых пар Голливуда называют певицу Леди Гагу.

Позже СМИ сообщили, что пара рассталась из-за 78-летней матери Купера. У Ирины Шейк возникли напряженные отношения с Глорией Купер, которая вместе с сыном живет в его доме в Лос-Анджелесе.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.