''Считаете, Путин забрал?'' Перебежчик Куценко ответил на неудобный вопрос про Крым

Российский актер и кинорежиссер украинского происхождения Гоша Куценко рассказал, что думает о Крыме. Он отметил, что аннексия полуострова произошла на законных основаниях.

Кроме того, актер заявил, что правительство РФ не могло действовать иначе. Об этом Куценко рассказал в шоу "А поговорить?", выпуск которого опубликован на YouTube.

"Считаете Путин забрал Крым? Я думаю, что Крым отошел. Хотя, я не подписывал петицию, понимая, что это будет огромная потеря для Украины. Я понимал ту молодежь, понимал куда это все развернется и, что для многих десятков людей это будет травма. Я не подписал эту бумагу. Но то, что случилось - законно и официально. Крым вернулся... не вернулся, а ушел в состав России. Это случилось. Правительство не могло действовать иначе. Нас заставили жить законами геополитики", - сказал Куценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, режиссер украинского происхождения Гоша Куценко также рассказал о том, как хотел поехать на Донбасс, когда в регионе начался военный конфликт. Артист-перебежчик отметил, что ему позвонил знаменитый певец, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук и пригласил туда, однако он отказался.