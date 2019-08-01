"Счастья вам!" Лобода показала фото со своей свадьбы

Младшая сестра скандальной певицы Светланы Лободы Ксения, которая недавно вышла замуж, опубликовала снимки со своей свадьбы.

Так, на своей странице в социальной сети Instagram девушка разместила серию черно-белых фото.

Светлана Лобода с сестрой Ксенией Комсомольская правда

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О младшей сестре Лободы известно немногое. Она родилась в августе 1992 года и живет в Киеве. Увлекается путешествиями и модельной деятельностью. Ее супругом стал украинский бизнесмен Артем Аурсалиди.

instagram.com/ksushka_loboda_

instagram.com/ksushka_loboda_

instagram.com/ksushka_loboda_

instagram.com/ksushka_loboda_

instagram.com/ksushka_loboda_

instagram.com/ksushka_loboda_

Пользователи сети оставили множество позитивных комментариев к снимкам.

"Семейного счастья вам", "Счастья вам и вкусной жизни", "Ксюша, ты просто королева. Очень красивые и счастливые. Пусть так будет всегда", "Шикарная", "Ксюшенька, вы прелестны. Всего вам самого наилучшего от чистого сердца", "Будьте счастливы и берегите друг друга", – пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, младшая сестра Лободы Ксения вышла замуж 27 июня 2019 года. Светлана на свадьбе сестры отличилась пошлым танцем, в котором была задействована и ее дочь Ева.

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