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"Счастья вам!" Лобода показала фото со своей свадьбы

1.6т Читать материал на украинском

Младшая сестра скандальной певицы Светланы Лободы Ксения, которая недавно вышла замуж, опубликовала снимки со своей свадьбы.

Так, на своей странице в социальной сети Instagram девушка разместила серию черно-белых фото.

Светлана Лобода с сестрой Ксенией

Светлана Лобода с сестрой Ксенией

Комсомольская правда

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О младшей сестре Лободы известно немногое. Она родилась в августе 1992 года и живет в Киеве. Увлекается путешествиями и модельной деятельностью. Ее супругом стал украинский бизнесмен Артем Аурсалиди.

"Счастья вам!" Лобода показала фото со своей свадьбы

instagram.com/ksushka_loboda_

"Счастья вам!" Лобода показала фото со своей свадьбы

instagram.com/ksushka_loboda_

"Счастья вам!" Лобода показала фото со своей свадьбы

instagram.com/ksushka_loboda_

"Счастья вам!" Лобода показала фото со своей свадьбы

instagram.com/ksushka_loboda_

"Счастья вам!" Лобода показала фото со своей свадьбы

instagram.com/ksushka_loboda_

"Счастья вам!" Лобода показала фото со своей свадьбы

instagram.com/ksushka_loboda_

Пользователи сети оставили множество позитивных комментариев к снимкам.

"Семейного счастья вам", "Счастья вам и вкусной жизни", "Ксюша, ты просто королева. Очень красивые и счастливые. Пусть так будет всегда", "Шикарная", "Ксюшенька, вы прелестны. Всего вам самого наилучшего от чистого сердца", "Будьте счастливы и берегите друг друга", – пишут в сети.

"Счастья вам!" Лобода показала фото со своей свадьбы
"Счастья вам!" Лобода показала фото со своей свадьбы
"Счастья вам!" Лобода показала фото со своей свадьбы
"Счастья вам!" Лобода показала фото со своей свадьбы

Как сообщал OBOZREVATEL, младшая сестра Лободы Ксения вышла замуж 27 июня 2019 года. Светлана на свадьбе сестры отличилась пошлым танцем, в котором была задействована и ее дочь Ева.

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