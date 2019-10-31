Счастливая и в сексуальном наряде: Ани Лорак вышла в свет с молодым любовником

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, вместе с возлюбленным Егором Глебом посетила модный показ бельевого бренда Intimissimi в Италии.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram. Примечательно, что звезда не показала на них полностью бойфренда, он постоянно прятался под кепкой.

Ани Лорак на модном показе в Италии Фото: instagram/anilorak

Ани Лорак и Егор Глеб Фото: instagram/anilorak

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Отметим, что на модном показе Лорак блистала в костюме в пижамном стиле, коротеньком топе и блестящих ботильонах. А Глеб был одет в серые штаны, черную футболку и кепку.

Ани Лорак на модном показе в Италии Фото: instagram/anilorak

Егор Глеб Фото: instagram/anilorak

Поклонники певицы бурно отреагировали на ее новые снимки. Они написали, что с нетерпением ждут, когда Лорак начнет открыто демонстрировать свое счастье.

"Ждем фото с Егором", "А можно фото с целым Егором? Нравитесь", "Если честно, то уже смешно смотреть, что Глеб постоянно прячется", "Когда вы уже начнете открыто демонстрировать свое счастье, Каролина?" - написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ани Лорак впервые рассказала, как закрутила роман с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом.

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