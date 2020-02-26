Российская юмористка, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко удивила поклонников изменившейся внешностью.
На свежих фото заметно, что артистка сильно похудела и сменила прическу. OBOZREVATEL предлагает взглянуть, как изменилась Елена Степаненко после развода с мужем и как она выглядела в молодости.
Елена Степаненко
Так, 66-летняя Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном долго была в тени и даже не давала интервью. Но сейчас она не только начала общаться с прессой, но и активно выступает.
Коллега артистки пародист Сергей Дроботенко опубликовал в Instagram их свежее совместное фото.
Он отметил, что находится на съемках с "красивой женщиной и блистательной актрисой", а также назвал юмористку человеком, с которым всегда тепло.
Вообще обещанного три года ждут... Я уложился за два 😂 На съёмке с красивой женщиной и блистательной актрисой. Человек, с которым всегда тепло... Наконец- то подарил свою книгу. Иногда и женщины получают подарки на 23 февраля... 😘👛👓👒🧤#книга #подарок #женщина #8марта #деньподругзащитниковотечества
На фотографии заметно, что Степаненко сильно изменилась. Она очень похудела и сменила прическу, лицо артистки выглядит помолодевшим.
По данным "Комсомольской правды", после развода с Петросяном Елена Степаненко сбросила 46 килограммов.
Кроме того, некоторые полагают, что артистка сделала еще одну пластическую операцию.
Елена Степаненко после похудения
instagram.com/morecelebrities.ru
Елена Степаненко после похудения
Елена Степаненко после похудения
Елена Степаненко после похудения
Елена Степаненко после похудения
Так Степаненко выглядела до развода с Евгением Петросяном:
Елена Степаненко до похудения
Елена Степаненко до похудения
Елена Степаненко до похудения
Елена Степаненко до похудения
instagram.com/krivoezerkalo
А так Елена Степаненко выглядела в молодости:
Елена Степаненко и Евгений Петросян в молодости
instagram.com/ryazanov.sergei
Елена Степаненко в молодости
instagram.com/petrosyanevgeny
Елена Степаненко в молодости
Как известно, 74-летний Евгений Петросян был вторым мужем Елены Степаненко. Они познакомились в 1979 году, а поженились в 1985-м.
Елена Степаненко и Евгений Петросян
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2018 года появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.
16 ноября 2018 года суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.
Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухуновунеоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.
А в середине декабря 2019 года росСМИ сообщили, что Петросян и Брухунова поженились.
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