Российская юмористка, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко удивила поклонников изменившейся внешностью.

На свежих фото заметно, что артистка сильно похудела и сменила прическу. OBOZREVATEL предлагает взглянуть, как изменилась Елена Степаненко после развода с мужем и как она выглядела в молодости.

Елена Степаненко Pinterest

Так, 66-летняя Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном долго была в тени и даже не давала интервью. Но сейчас она не только начала общаться с прессой, но и активно выступает.

Коллега артистки пародист Сергей Дроботенко опубликовал в Instagram их свежее совместное фото.

Он отметил, что находится на съемках с "красивой женщиной и блистательной актрисой", а также назвал юмористку человеком, с которым всегда тепло.

На фотографии заметно, что Степаненко сильно изменилась. Она очень похудела и сменила прическу, лицо артистки выглядит помолодевшим.

По данным "Комсомольской правды", после развода с Петросяном Елена Степаненко сбросила 46 килограммов.

Кроме того, некоторые полагают, что артистка сделала еще одну пластическую операцию.

Елена Степаненко после похудения instagram.com/morecelebrities.ru

Елена Степаненко после похудения Pinterest

Елена Степаненко после похудения Pinterest

Елена Степаненко после похудения Pinterest

Елена Степаненко после похудения Pinterest

Так Степаненко выглядела до развода с Евгением Петросяном:

Елена Степаненко до похудения Pinterest

Елена Степаненко до похудения Pinterest

Елена Степаненко до похудения Pinterest

Елена Степаненко до похудения instagram.com/krivoezerkalo

А так Елена Степаненко выглядела в молодости:

Елена Степаненко и Евгений Петросян в молодости instagram.com/ryazanov.sergei

Елена Степаненко в молодости instagram.com/petrosyanevgeny

Елена Степаненко в молодости Pinterest

Как известно, 74-летний Евгений Петросян был вторым мужем Елены Степаненко. Они познакомились в 1979 году, а поженились в 1985-м.

Елена Степаненко и Евгений Петросян Pinterest

Как сообщал OBOZREVATEL:

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