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26 февраля • обновлено в 21:22
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Сбросила 45 кг, сменила прическу: после развода с Петросяном Елена Степаненко сильно изменилась

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Российская юмористка, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко удивила поклонников изменившейся внешностью.

На свежих фото заметно, что артистка сильно похудела и сменила прическу. OBOZREVATEL предлагает взглянуть, как изменилась Елена Степаненко после развода с мужем и как она выглядела в молодости.

Елена Степаненко

Елена Степаненко

Pinterest

Так, 66-летняя Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном долго была в тени и даже не давала интервью. Но сейчас она не только начала общаться с прессой, но и активно выступает.

Коллега артистки пародист Сергей Дроботенко опубликовал в Instagram их свежее совместное фото.

Он отметил, что находится на съемках с "красивой женщиной и блистательной актрисой", а также назвал юмористку человеком, с которым всегда тепло.

На фотографии заметно, что Степаненко сильно изменилась. Она очень похудела и сменила прическу, лицо артистки выглядит помолодевшим.

По данным "Комсомольской правды", после развода с Петросяном Елена Степаненко сбросила 46 килограммов.

Кроме того, некоторые полагают, что артистка сделала еще одну пластическую операцию.

Елена Степаненко после похудения

Елена Степаненко после похудения

instagram.com/morecelebrities.ru

Елена Степаненко после похудения

Елена Степаненко после похудения

Pinterest

Елена Степаненко после похудения

Елена Степаненко после похудения

Pinterest

Елена Степаненко после похудения

Елена Степаненко после похудения

Pinterest

Елена Степаненко после похудения

Елена Степаненко после похудения

Pinterest

Так Степаненко выглядела до развода с Евгением Петросяном:

Елена Степаненко до похудения

Елена Степаненко до похудения

Pinterest

Елена Степаненко до похудения

Елена Степаненко до похудения

Pinterest

Елена Степаненко до похудения

Елена Степаненко до похудения

Pinterest

Елена Степаненко до похудения

Елена Степаненко до похудения

instagram.com/krivoezerkalo

А так Елена Степаненко выглядела в молодости:

Елена Степаненко и Евгений Петросян в молодости

Елена Степаненко и Евгений Петросян в молодости

instagram.com/ryazanov.sergei

Елена Степаненко в молодости

Елена Степаненко в молодости

instagram.com/petrosyanevgeny

Елена Степаненко в молодости

Елена Степаненко в молодости

Pinterest

Как известно, 74-летний Евгений Петросян был вторым мужем Елены Степаненко. Они познакомились в 1979 году, а поженились в 1985-м.

Елена Степаненко и Евгений Петросян

Елена Степаненко и Евгений Петросян

Pinterest

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Алина Мельник
Персона
Евгений Петросян
Место
Россия
Теги
пластическая хирургия похудение актриса шоу-бизнес шоу звезды Отношения скандалы развод
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