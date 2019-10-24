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24 октября • обновлено в 16:41
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Сбросил 30 кг! Популярный украинский певец раскрыл главный секрет похудения

1.9т Читать материал на украинском

Известный украинский музыкант, лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк поделился, как сбросил 30 килограммов.

Так, по словам артиста, его основной рецепт похудения — больше двигаться, заниматься спортом и меньше есть. Об этом Бронюк рассказал в интервью "Ранку з Україною" (фото до и после смотрите ниже).

"Когда у меня спрашивают, как называется моя диета, говорю ПМЖ — попробуйте меньше жрать. Ешьте все, что хотите, но немного меньше. Также занимайтесь спортом. Я вот вместе с женой три раза в неделю посещаю тренажерный зал", — поделился артист.

Виктор Бронюк

Виктор Бронюк

Фото: today.ua

Виктор Бронюк до и после похудения

Виктор Бронюк до и после похудения

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Отметим, что единственное, в чем Бронюк себя ограничивает, это алкоголь. Виктор полностью отказался от употребления спиртных напитков и пропагандирует здоровый образ жизни.

Виктор Бронюк

Виктор Бронюк

Фото из Instagram

Как ранее писал OBOZREVATEL, звезда сериала "Счастливы вместе", 39-летняя актриса Наталья Бочкарева рассказала, как похудела на 60 кг за год без диет.

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Персона
Виктор Бронюк
Место
Украина
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