Сбежавший из РФ комик жестко раскритиковал Путина

Популярный стендап-комик Александр Долгополов, который пожаловался на преследования в РФ и сбежал из страны, высказался о том, что президент России Владимир Путин поддержал идею об обнулении президентский сроков.

На своей странице в Twitter, он сравнил Путина с ребенком, который засиделся за компьютером.

Александр Долгополов

"Путин ведет себя как малыш который засиделся за компьютером: "Щас мам, я уже почти все! Щас еще немного! Я уже почти все! Вот щас почти доиграл!" Но вот что я тебе скажу, Володя - ты играй, играй... но потом не надо ныть, что компьютер взорвался от перегрузки и тебе оторвало ручки", - написал Долгополов.

"Они выбрали очень удобный момент, чтобы запретить массовые митинги из-за коронавируса и понапринимать все, что вздумается. Глядишь по окончанию карантина люди выйдут из домов, увидят новые флаги и такие: "Серьезно? Теперь Россия – это каганат!?" – добавил комик.

Я не любитель рассказывать шутки про политику - все знают, что мне больше по душе дурацкая комедия наблюдения. Но я разве виноват что он никак не угомонится!? — Александр Долгополов (@sankldive) March 10, 2020

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский комик и видеоблогер Данила Поперечный рассказал об ужасном будущем России. Он заявил, что его возмутил тот факт, что Госдума РФ приняла закон о штрафах за оскорбление власти.

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