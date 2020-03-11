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11 марта • обновлено в 17:12
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Сбежавший из РФ комик жестко раскритиковал Путина

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Популярный стендап-комик Александр Долгополов, который пожаловался на преследования в РФ и сбежал из страны, высказался о том, что президент России Владимир Путин поддержал идею об обнулении президентский сроков.

На своей странице в Twitter, он сравнил Путина с ребенком, который засиделся за компьютером.

Александр Долгополов

Александр Долгополов

"Путин ведет себя как малыш который засиделся за компьютером: "Щас мам, я уже почти все! Щас еще немного! Я уже почти все! Вот щас почти доиграл!" Но вот что я тебе скажу, Володя - ты играй, играй... но потом не надо ныть, что компьютер взорвался от перегрузки и тебе оторвало ручки", - написал Долгополов.

Сбежавший из РФ комик жестко раскритиковал Путина

"Они выбрали очень удобный момент, чтобы запретить массовые митинги из-за коронавируса и понапринимать все, что вздумается. Глядишь по окончанию карантина люди выйдут из домов, увидят новые флаги и такие: "Серьезно? Теперь Россия – это каганат!?" – добавил комик.

Сбежавший из РФ комик жестко раскритиковал Путина

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский комик и видеоблогер Данила Поперечный рассказал об ужасном будущем России. Он заявил, что его возмутил тот факт, что Госдума РФ приняла закон о штрафах за оскорбление власти.

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Автор
Мария Дидык
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иловайский юрий
иловайский юрий
почему все мутаки бегут в неньку?)
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Крым Андрей
Крым Андрей
Популярный комик??? Это типа как Сенцов - режиссёр?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
А кто это??
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