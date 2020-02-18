Сбежавший из РФ комик пожаловался на угнетение верующими

Комик Александр Долгополов, уехавший из России из-за преследования полицией, рассказал о своем отношении к шуткам про религию.

В интервью Deutsche Welle он пожаловался на то, что верующие ведут себя как угнетатели.

Александр Долгополов

Долгополов считает, что имеет право шутить на любую тему, в том числе и про православие.

"То, что происходит в современной России с точки зрения религии, - это ужасно. Религия насаждается, и ты чувствуешь на себе насилие со стороны государства, которое прикрывается религией, и это тем более дает тебе право шутить об этом, как ты захочешь. Верующие считают, что они находятся в позиции ущемленных. Но это не так. Было бы логично, если бы такой закон в качестве моральной компенсации приняли в 90-х после развала Союза, учитывая, как верующие натерпелись за советскую эпоху. Но сейчас за эти 20 с лишним лет ситуация изменилась кардинально, и уже эти люди находятся в положении угнетателей", - заявил Долгополов.

Александр Долгополов

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