Сбежавшая в Россию украинская звезда обанкротилась

45-летнюю российскую певицу украинского происхождения Наташу Королеву постиг крах в бизнесе.
Так, фитнес-клуб, в который звезда и ее супруг Сергей Глушко (Тарзан) вложили деньги, продержался всего три года и обанкротился несколько месяцев назад. Об этом сообщило издание Starhit.
Наташа Королева и Сергей Глушко
Фото: instagram/koroleva__star
Отмечается, что спортклуб находился в самом центре Москвы, на Смоленском бульваре. Глушко занимался в нем с клиентами в индивидуальном порядке, частой посетительницей была и сама Королева, но это не помогло.
"Цена за аренду помещения здесь очень высокая. А желающих тренироваться у Тарзана было не так много. Поэтому фитнес-клуб совершенно не окупался", — рассказали новые владельцы точки.
Наташа Королева и Сергей Глушко
Фото: starhit.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наташа Королева рассказала, что лишилась зубов из-за стресса. Также она уточнила, что это все из-за бешеного ритма жизни.
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