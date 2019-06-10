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Сбежавшая в Россию украинская звезда обанкротилась

2.7тЧитать материал на украинском

45-летнюю российскую певицу украинского происхождения Наташу Королеву постиг крах в бизнесе.

Так, фитнес-клуб, в который звезда и ее супруг Сергей Глушко (Тарзан) вложили деньги, продержался всего три года и обанкротился несколько месяцев назад. Об этом сообщило издание Starhit.

Сбежавшая в Россию украинская звезда обанкротилась

Наташа Королева и Сергей Глушко

Фото: instagram/koroleva__star

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Отмечается, что спортклуб находился в самом центре Москвы, на Смоленском бульваре. Глушко занимался в нем с клиентами в индивидуальном порядке, частой посетительницей была и сама Королева, но это не помогло.

"Цена за аренду помещения здесь очень высокая. А желающих тренироваться у Тарзана было не так много. Поэтому фитнес-клуб совершенно не окупался", — рассказали новые владельцы точки.

Сбежавшая в Россию украинская звезда обанкротилась

Наташа Королева и Сергей Глушко

Фото: starhit.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наташа Королева рассказала, что лишилась зубов из-за стресса. Также она уточнила, что это все из-за бешеного ритма жизни.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашому Instagram!

Персоны
Наташа КоролеваСергей Глушко (Тарзан)
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