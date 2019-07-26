Сбежавшая в Россию певица даст концерт в Киеве? Появились неожиданные детали

В Национальном дворце искусств "Украина" не получали информации о запланированном концерте певицы Таисии Повалий, которая сбежала в Россию.

Об этом представители пресс-службы концертного зала сообщили Укринформу, уточнив, что не являются организаторами мероприятия.

"Отсутствие афиш на нашем сайте объясняется тем, что дворец "Украина" не является организатором возможного концерта. И пока мы не получали никаких афиш или информации о запланированном посторонними организаторами мероприятии", – сказано в сообщении.

Таисия Повалий instagram/tpovaliyofficial

Более точную информацию о концертах предоставить не смогли, так как руководство дворца "отправилось в отпуск".

Повалий в Беларуси instagram/tpovaliyofficial

"Новый концертный сезон начинается с сентября, поэтому ближе к началу сезона предоставим исчерпывающий ответ обязательно", – пообещали во дворце.

Тем временем, на сайте национального билетного оператора Karabas продолжается продажа билетов на концерт Повалий. Цены – 390-2990 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Повалий разместила информацию, что собирается дать концерт в Киеве. На это пользователи закидали ее гневными комментариями. Как известно, она была народным депутатом VII созыва от Партии регионов и активно гастролировала в РФ во время Революции Достоинства.

Афиша Таисии Повалий instagram/tpovaliyofficial

В последнее время она начала постить фотографии в сети, удивляя пользователей внешними переменами. Недавно в сети ее не узнали, а единственное, чем фолловеры смогли ее идентифицировать – это голос.

Позже артистка нарвалась на шквал критики. В комментариях к одной из фотографий заметили, что у нее "сыпется штукатурка". А 6 июня украинский политтехнолог даже вынужден был подписать под фотографией, что это именно она, потому что узнать артистку было сложно.

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