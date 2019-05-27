Сбежавшая в Москву украинская звезда похвасталась новыми наградами от РФ

Украинская певица Светлана Лобода получила очередные российские награды. Скандальная артистка, которая живет и работает в РФ, была отмечена телеканалом RU.TV, как лучшая певица года, а также судьи наградили ее саундтрек "Лети" для фильма "Гоголь. Вий".

Артистка похвасталась достижениями в своем Instagram. На фото певица сидит, широко расставив ноги, держит премии-статуэтки на коленях.

Hochu.ua Светлана Лобода

Отметим, что пользователи сети раскритиковали наряд Лободы.

"Ужас", "такое ощущение, что "косит" под Мадонну", "Какое оно страшное", "Ужас, трансформер", "Эти волосы ужасны", - пишут в сети.

Как раньше писал OBOZREVATEL, сбежавшая в Россию украинская звезда Светлана Лобода показала поклонникам вызывающее видео. Так, артистка предстала на кадрах в весьма откровенном наряде, демонстрирующем ее тело. Также снимался и ее балет, а на роликах видно плетки и некоторые атрибуты в стиле БДСМ.

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