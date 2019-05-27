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Сбежавшая в Москву украинская звезда похвасталась новыми наградами от РФ

2.1тЧитать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода получила очередные российские награды. Скандальная артистка, которая живет и работает в РФ, была отмечена телеканалом RU.TV, как лучшая певица года, а также судьи наградили ее саундтрек "Лети" для фильма "Гоголь. Вий".

Артистка похвасталась достижениями в своем Instagram. На фото певица сидит, широко расставив ноги, держит премии-статуэтки на коленях.

Hochu.ua

Hochu.ua

Светлана Лобода

❤️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Новости
"Космос!" Полуголая звезда российских сериалов похвасталась идеальным телом

Отметим, что пользователи сети раскритиковали наряд Лободы.

"Ужас", "такое ощущение, что "косит" под Мадонну", "Какое оно страшное", "Ужас, трансформер", "Эти волосы ужасны", - пишут в сети.

Сбежавшая в Москву украинская звезда похвасталась новыми наградами от РФ
Сбежавшая в Москву украинская звезда похвасталась новыми наградами от РФ
Сбежавшая в Москву украинская звезда похвасталась новыми наградами от РФ
Сбежавшая в Москву украинская звезда похвасталась новыми наградами от РФ
Сбежавшая в Москву украинская звезда похвасталась новыми наградами от РФ
Сбежавшая в Москву украинская звезда похвасталась новыми наградами от РФ
Сбежавшая в Москву украинская звезда похвасталась новыми наградами от РФ
Сбежавшая в Москву украинская звезда похвасталась новыми наградами от РФ

Как раньше писал OBOZREVATEL, сбежавшая в Россию украинская звезда Светлана Лобода показала поклонникам вызывающее видео. Так, артистка предстала на кадрах в весьма откровенном наряде, демонстрирующем ее тело. Также снимался и ее балет, а на роликах видно плетки и некоторые атрибуты в стиле БДСМ.

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Персона
Светлана Лобода (LOBODA)
Место
РоссияМосква
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