Сбежавшая от Успенской дочь показала первые фото из США

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала тайно покинула РФ, и улетела в США к своему отцу.

Первые фото из Америки Татьяна опубликовала в Сторис своего Инстаграм-аккаунта 9 февраля.

На снимках видно, что девушка уже за океаном.

О том, что дочь сбежала, рассказала сама Успенская. По словам артистки, Татьяна Плаксина "взяла сумму денег, полученную за продажную информацию" и уехала к отцу, который проживает в Соединенных Штатах.

Татьяна Плаксина с матерью Любовью Успенской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Любовь Успенская обвинила во всех проблемах с дочерью Татьяной Плаксиной своего супруга Александра.

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