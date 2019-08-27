Сбежал от Путина к Лукашенко? Выяснились подробности о блудном Депардье

Французский актер Жерар Депардье, получивший в 2013 году российское гражданство, получил от президента Беларуси Александра Лукашенко участок земли в деревне Лапоровичи недалеко от Минска.

Об этом сообщает издание "TUT.BY" со ссылкой на выписку из белорусского единого государственного регистра недвижимого имущества.

Лукашенко выделил Депардье участок "TUT.BY"

"По решению Папернянского сельского исполнительного комитета от 26 марта 2019 года был выделен земельный участок на 0,15 га для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Договор аренды на этот участок в тот же день, 26 марта, заключен между Папернянским сельским исполнительным комитетом и гражданином России, который прописан в Саранске, Жераром Ксавье Депардье на 99 лет. Годовая стоимость аренды — 132,96 (белорусского) рубля", – сказано в сообщении.

Деревня Лапоровичи "TUT.BY"

Лукашенко лично поручил это сделать. Уточняется, что участок для Депардье находится в Лапоровичах в районе улицы Спортивной. Соседями актера стали биатлонистка Дарья Домрачева и ее тренер Адриан Цибульский.

Участок Депардье в Беларуси

В издании напомнили, что российский подданный не раз приезжал в Беларусь. А в 2015 лично познакомился с президентом, с которым они вместе косили траву. Тогда Депардье заявил, что хотел бы пожить среди крестьян, "потому что там красиво и Лукашенко хороший человек".

"Я думаю, я все продам во Франции! Я больше не хочу быть частью этой страны, несмотря на мою любовь к французам", — говорил тогда актер.

Лукашенко помогает Депардье косить траву "TUT.BY"

А в 2017 году Депардье посещал винный завод и заключил лицензионный договор на использование своего портрета на упаковке мясной продукции белорусского предприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Депардье заморозили счета индивидуального предпринимателя в российских банках ВТБ, Газпромбанке и "КС Банке".

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