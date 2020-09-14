Санта Димопулос взбудоражила сексуальной румбой на "Танцях з зірками"

Во время третьего эфира шоу "Танці з зірками 2020" экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос и ее партнер Максим Леонов взбудоражили зрителей страстным танцем.

Они исполнили румбу, которую певица посвятила своему мужу. Видео разместили на официальной странице программы в Youtube (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что своим выступлением Димопулос и Леонов заслужили похвалу и высокие оценки от судей: 9 от Чапкиса, 10 от Дорофеевой, 10 от Кухар и 8 от Ямы (37 баллов).

"Ух, огненная красота и сексуальность сегодня зашкаливает!", "Смотришь на Санту и понимаешь – красота у нее божественная", "Вот это пожар! Зажгли, так зажгли! Отдаю голос им! Чистая победа!", "Сильно станцевала, как по мне, она одна из самых сильных на шоу", "Лучшая румба! Санта, браво!", "Восхитительное выступление, сексуально, технично, Санта трудяга", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ао время третьего прямого эфира "Танців з зірками" между Ольгой Фреймут и Екатериной Кухар разгорелся конфликт. Так, телеведущая эмоционально отреагировала на критику судьи шоу ее танца и призвала балерину "пойти в церковь и покаяться".

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