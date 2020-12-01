Санина заявила, что не приняла кубок от Димопулос на "Танцях з зірками"

София Ковнир Люди 10:27, 1.12.2020

Солистка группы The Hardkiss и участница шоу "Танці з зірками" Юлия Санина прокомментировала поступок Санты Димопулос, которая решила передать ей выигранный кубок.

По словам Саниной, в эфире она не приняла кубок. Об этом знаменитость заявила в интервью "КП в Украине".

"По итогам зрительского голосования шоу выиграла Санта. Есть правила, и не нужно их нарушать. Мы с Димой Жуком заняли второе место. И гордимся этим результатом", – отметила артистка.

На следующее утро в эфире "Сніданку з 1+1" главный продюсер проекта Владимир Завадюк вручил Саниной второй кубок. Но она предложила выставить кубки на аукцион, а вырученные деньги направить на помощь нуждающимся детям.

Санина не приняла кубок от Димопулос
ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи сети бурно отреагировали на результат финала шоу "Танці з зірками 2020". Также они прокомментировали поступок Санты Димопулос.

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