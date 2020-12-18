Санина выставила на благотворительный аукцион скандальный кубок "Танців з зірками"

София Ковнир Люди 20:42, 18.12.2020 Обновлено: 20:42, 18.12.2020

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которой на шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос отдала выигранный кубок, решила выставить его на благотворительный аукцион. Вырученные деньги будут переданы в проект "Исполни мечту" для помощи тяжелобольным детям.

Так, соответствующее видеообращение певица записала вместе с Дмитрием Жуком и опубликовала его на своей странице в Instagram. По словам партнера Саниной, этот кубок послужит благородной целью и может сделать кого-то счастливым (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Знаменитость также поблагодарила всех, кто болел за их пару и заявила, что воплотила свою мечту – научиться танцевать.

Напомним, Юлия Санина – украинская певица, фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Осенью 2020 года она приняла участие в проекте "Танці з зірками" в паре с Дмитрием Жуком.

Юлия Санина и Дмитрий Жук
24 канал

"Танці з зірками" – это шоу, которое в Украине стартовало в октябре 2006 года на телеканале "1+1". Его ведущими являются Юрий Горбунов и Тина Кароль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка группы The Hardkiss Юлия Санина порадовала поклонников новым трогательным клипом на песню "Все було так".

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