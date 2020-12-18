Санина выставила на благотворительный аукцион скандальный кубок 'Танців з зірками'

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которой на шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос отдала выигранный кубок, решила выставить его на благотворительный аукцион. Вырученные деньги будут переданы в проект "Исполни мечту" для помощи тяжелобольным детям.

Так, соответствующее видеообращение певица записала вместе с Дмитрием Жуком и опубликовала его на своей странице в Instagram. По словам партнера Саниной, этот кубок послужит благородной целью и может сделать кого-то счастливым (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Знаменитость также поблагодарила всех, кто болел за их пару и заявила, что воплотила свою мечту – научиться танцевать.

Напомним, Юлия Санина – украинская певица, фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Осенью 2020 года она приняла участие в проекте "Танці з зірками" в паре с Дмитрием Жуком.

"Танці з зірками" – это шоу, которое в Украине стартовало в октябре 2006 года на телеканале "1+1". Его ведущими являются Юрий Горбунов и Тина Кароль.

Ранее Юлия Санина заявила, что не приняла кубок от Санты Димопулос на "Танцях з зірками".

Позже она рассказала, что с ним будет дальше.

Также Димопулос призналась, почему отдала кубок Саниной на проекте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка группы The Hardkiss Юлия Санина порадовала поклонников новым трогательным клипом на песню "Все було так".