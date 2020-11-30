Санина рассказала, что будет с кубком "Танців з зірками" и прокомментировала решение Димопулос

Солистка украинской группы The Hardkiss и финалистка "Танців з зірками" Юлия Санина рассказала, что собирается делать с кубком, который ей неожиданно решила отдать Санта Димопулос. Так, она разыграет его на аукционе и отдаст деньги на благотворительность.

Такими подробностями артистка поделилась на личной странице в Instagram. Напомним, что 29 ноября состоялся грандиозный финал популярного шоу"Танці з зірками" на телеканале "1+1". Победу в проекте одержала пара Санта Димопулос и Макс Леонов, однако от кубка они отказались в пользу соперницы – Юлии Саниной (видео смотрите вконце новости).

"Мне очень приятен такой жест. Я благодарна команде, а главное – зрителям. Я все равно считаю себя серебряным призером, а Санту – победительницей. Мы умеем красиво проигрывать... Я очень счастлива, что мне пришла в голову эта идея – разыграть на аукционе этот кубок, и отдать деньги на благотворительность. Скоро телеканал "1+1" поможет с этой затеей, все это организовать. Вы узнаете об этом первыми", – заявила Санина.

Она также обратилась к поклонникам с просьбой отказаться от хейта из-за результатов шоу.

"Единственное – прошу вас: поменьше хейта в комментариях, потому что вижу, что уже мчится – и в адрес Санты, и в мой адрес... Поверьте, мы так много работали, что нам нужно сейчас отдохнуть и физически и морально. Спасибо вам за понимание", – подытожила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал вокруг предыдущего, тринадцатого выпуска шоу "Танці з зірками". Так, многим поклонникам не понравилось то, что в полуфинале ни одна из трех пар не покинула паркет и все они автоматически прошли в финал. Зрители назвали итоги эфира танцевального проекта несправедливыми и подстроенными.