Санина – о передаче кубка Димопулос: для меня этот момент был лицемерным и унизительным

Солистка группы The Hardkiss и участница шоу "Танці з зірками" Юлия Санина рассказала, что до сих пор не знает, зачем Санта Димопулос решила передать ей выигранный кубок на проекте.

Санина заявила, что для нее этот момент был смазанным, неправильным и унизительным. Об этом она сообщила в интервью Рамине Эсхакзай на YouTube-канале "Ходят слухи" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Знаменитость отметила, что если бы Димопулос считала ее равноценной себе соперницей, то уважала бы второе место и так не поступила. По словам исполнительницы – это лицемерно.

Кроме того, она рассказала, что нашла хороший способ, как красиво избавиться от кубка. Санина подчеркнула, что в целом его заслужил Макс Леонов, но Димопулос вряд ли советовалась с ним по этому поводу, так как "ему и слово даже не дали сказать".

Также Санину смутила фраза Димопулос "этой девочке, у которой нет кубков". После этого момента ей хотелось сбежать вместе с партнером Димой Жуком.

"И я сразу подумала: "Девочка? У меня нет кубков? Блин, у меня же столько национальных наград!" – сказала исполнительница.

После финала Санина и Димопулос не общались. По словам певицы, он должен был быть "как красивый пирог", но в конце все испортилось.

Ранее Юлия Санина заявила, что не приняла кубок от Санты Димопулос на "Танцях з зірками".

Позже она рассказала, что с ним будет дальше.

Также Димопулос призналась, почему отдала кубок Саниной на проекте.

Напомним, "Танці з зірками" – это шоу, которое в Украине стартовало в октябре 2006 года на телеканале "1+1". Его ведущими стали Юрий Горбунов и Тина Кароль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка группы The Hardkiss Юлия Санина порадовала поклонников новым трогательным клипом на песню "Все було так".