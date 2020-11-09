Санина довела Чапкиса до слез трогательным выступлением с отцом на "Танцях з зірками". Видео

Во время одиннадцатого эфира шоу "Танці з зірками 2020" солистка группы The Hardkiss Юлия Санина продемонстрировала нежный контемпорари вместе со своим отцом Александром. Трогательный номер знаменитости довел судью проекта Григория Чапкиса до слез.

Отец и дочь во время семейного вечера на шоу исполнили танец под песню The HARDKISS – Сердце. После окончания выступления зал скандировал им "Браво!" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я одна в семье и, можно сказать, что я папина дочка. Мы с папой в детстве объездили много музыкальных конкурсов. Он всегда меня сам заплетал, одевал, снимал меня на камеру... Мои родители всегда верили в меня, в мою группу, в моего мужа. Они будто знали, что все будет именно так, все будет хорошо", –поделилась со слезами на глазах певица.

После выступления судьи высказали папе и дочке слова восхищения, а Григорий Чапкис даже не сдержал слез. В результате Саниной поставили 39 баллов.

"Вы продемонстрировали такую любовь. Это был не танец, это был рассказ, театр! У меня сердце вырывалось, я даже не видел танца", – отметил 90-летний Григорий Чапкис.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одиннадцатом выпуске шоу "Танці з зірками" украинская певица Надежда Мейхер впервые показала своих дочерей: 8-летнюю Анну и 5-летнюю Марию.