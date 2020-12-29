Самым красивым мужчиной планеты признали шведского блогера: как он выглядит

Популярного шведского блогера Феликса PewDiePie Чельберга признали самым красивым мужчиной на планете. В рейтинге Independent Critics он обогнал много знаменитостей.

На втором месте оказался участник музыкальной группы BTS Ким Тхэхен, на третьем – австралийский актер Крис Хэмсворт. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале TC Candler (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, четвертое место занял еще один участник группы BTS Чон Джонгук, на пятом месте оказался британский актер Генри Кавилл.

Стоит отметить, что в рейтинг также попали и другие известные актеры, модели, музыканты и спортсмены.

Феликс PewDiePie Чельберг Instagram Чельберга

Блогер Феликс PewDiePie Чельберг Instagram Чельберга

Напомним, Феликс PewDiePie Чельберг – это шведский видеоблогер и деятель шоу-бизнеса, создатель одноименного канала на YouTube.

25 августа 2019 года его канал преодолел отметку в 100 миллионов подписчиков.

Также ему была вручена красная бриллиантовая кнопка за преодоление такого количества поклонников.

Шведский блогер Феликс PewDiePie Чельбер Instagram Чельберга

Как выглядит Феликс PewDiePie Чельберг Instagram Чельберга

Как сообщал OBOZREVATEL, престижный американский глянец People назвал имя самого сексуального мужчины планеты в 2020 году. Им стал 33-летний темнокожий актер Майкл Б. Джордан.