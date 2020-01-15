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15 января • обновлено в 03:13
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"Самый спокойный человек на Земле": сеть покорило видео с британцем во время драки

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В сети стало вирусным видео с британцем Крисом Поллом, который сохранял нерушимое спокойствие во время драки в закусочной, где он ужинал.

Ролик опубликовала у себя в Twitter пользовательница с ником Beth Deakin, которая стала очевидцем драки. Конфликт произошел в в закусочной "Кебабы Кена" в городе Портсмут.

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Один из посетителей решил выяснить отношения с персоналом заведения, завязалась драка. Спокойствие сохранил только парень за столом. Он продолжал сидеть на месте, доедая кебаб с чипсами и слушая музыку в наушниках. Как выяснилось позже, его зовут Крис Полл.

За несколько дней видео набрало уже 20 миллионов просмотров и массу комментариев. Также некоторые посетители начали создавать мемы с Поллом, которого уже прозвали "самым спокойным человеком планеты".

"Самый спокойный человек на Земле": сеть покорило видео с британцем во время драки

"Этот парень думает о своем"

"Самый спокойный человек на Земле": сеть покорило видео с британцем во время драки
"Самый спокойный человек на Земле": сеть покорило видео с британцем во время драки

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дублине в зоопарке тигр набросился на ребенка, который находился за стеклянной перегородкой. Это видео тоже стало вирусным.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Юрко Медянык
Место
Великобритания
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