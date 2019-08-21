Самый популярный видеоблогер в мире женился: свадебные фото

Самый популярный видеоблогер в мире Феликс Чельберг, известный под ником PewDiePie, женился на итальянке Марции Бизоньин.

Молодой человек рассказал о радостном событии на своей странице в Twitter, где опубликовал несколько фотографий с торжества.

"Мы поженились! Я счастливее, чем мог бы быть. Мне так повезло, что я смогу разделить свою жизнь с такой прекрасной девушкой", — написал Чельберг.

Свадьба Феликса Чельберга и Марции Бизоньин Фото из Twitter

Свадьба Феликса Чельберга и Марции Бизоньин Фото из Twitter

Отметим, что пара познакомилась еще восемь лет назад, но узаконить отношения решилась только сейчас. Предложение своей девушке Феликс сделал во время путешествия по Японии в апреле этого года.

Свадьба Феликса Чельберга и Марции Бизоньин Фото из Twitter

Свадьба Феликса Чельберга и Марции Бизоньин Фото из Twitter

Феликс Чельберг — автор развлекательных роликов по прохождению различных видеоигр. В период с 15 августа 2013 года по 15 апреля 2019 года у него было наибольшее количество подписчиков на платформе YouTube — без малого 100 миллионов человек. В 2016 году журнал Time включил видеоблогера в число самых влиятельных людей мира. Состояние Чельберга оценивается примерно в 30 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда культового сериала "Игра престолов", исполнительница роли Сансы Старк Софи Тернер вышла замуж за певца Джо Джонаса. Пара заключила брак в Лас-Вегасе.

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