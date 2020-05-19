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19 мая • обновлено в 06:00
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Самый популярный сериал в СССР: как сейчас выглядит комиссар Каттани из "Спрут"

1.7т
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19 мая 74 года исполняется главному герою культового итальянского сериала "Спрут" Микеле Плачидо. Он родился в 1946 году и прославился благодаря роли комиссара Катани.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как сейчас выглядит главный герой самого популярно зарубежного сериала в СССР.

Микеле Плачидо

Микеле Плачидо

Плачидо родился в городе Асколи-Сатриано. Учился Микеле в школе при монастыре, потом пошел в армию, откуда его направили на службу в полицию. Он с детства мечтал стать актером, поэтому после армии он поступил в Национальную Академию Искусства в Риме. Долгое время работал в различных театрах у известных режиссеров — у Луки Ранкони и Джорджо Стрелера.

Микеле Плачидо

Микеле Плачидо

Международное признание ему принесла роль комиссара Каттани в сериале об итальянской мафии "Спрут" (1984—1989).

Самый популярный сериал в СССР: как сейчас выглядит комиссар Каттани из "Спрут"
Микеле Плачидо

Микеле Плачидо

Микеле Плачидо

Микеле Плачидо

Сейчас Плачидо женат в третий раз, имеет пятерых детей.

Микеле Плачидо

Микеле Плачидо

Микеле Плачидо с сыновьями

Микеле Плачидо с сыновьями

Свадьба Микеле Плачидо и Федерики Винченти

Свадьба Микеле Плачидо и Федерики Винченти

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о мультфильмах СССР, которые рассказывали детям о "закрытом" для большинства граждан СССР Западе: США и Европе. Примечательно, что в легкой, мультипликационной форме советскому народу внушали про ужасы и пороки зарубежья.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Мария Дидык
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